台灣萬聖節變裝派對抽SWITCH　10大亮點台北兒童新樂園、麥當勞一起「搞鬼」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)扮鬼還能抽SWITCH？無論是大人式的成熟小酌，或是調皮的不給糖就搗蛋點心派對，也有瘋狂的電音趴，將於本周末登場的萬聖節，各店家紛紛推出相關活動及優惠搶客，我們為您整理出2020年台灣十大萬聖節活動，快點一起來看看吧！

Masquerade of Evil 面懼



(圖/W Hotel 臉書)

W Hotel以MASK FASHION 時尚面具為題用電音歡慶萬聖！邀請DJ JetDub、DJ Disk0kidz、DJ Mykal a.k.a 林哲儀等多位知名DJ以及特別來賓之外，還有血色特調Cocktail等你來挑戰！

時間：10/31

地點：W Hotel 10樓 WOOBAR

網站：https://bit.ly/3j1ZT3v

亡靈節限定活動



(圖/擷取自活動頁面)

今年不trick or treat！換一種方式約上朋友及家人慶祝這神秘又美麗的節日吧！活動當日點購兩款限定調酒各一杯，即贈特色小食一份，如有裝扮或彩妝者，即可免費獲得special shot一杯！還有彩妝老師進行免費彩妝服務！

時間：10/30-31

地點：Kavalan Whisky Bar

網站：https://reurl.cc/Y6Dd5x

迪斯可彩虹萬聖節



(圖/擷取自活動頁面)

Triangle邀大家穿上最厲害的服裝，嚇到調酒師，更能一舉贏取現金獎！

地點：Triangle 圓山

時間：10/30、10/31

網站：https://bit.ly/3e232zf

野蠻叢林探險隊



(圖/擷取自活動頁面)

臺虎精釀旗下啜飲室每週都有最新多變的酒款提供給酒友們品嚐，配合萬聖節活動，推出期間限量酒款「臺虎 南瓜五告派 Taihu Pumpkin Pie」和「臺虎 德古拉的什麼 Taihu What Would Dracula Drink」少量釋出， 酒鬼們這絕對是萬聖節出巡的最佳理由了！

啜飲室 Landmark

10/31（六）當天只要有萬聖節或彩虹裝扮，消費時在啜飲室Landmark的Facebook打卡按讚，並出示畫面，可享生啤酒第二杯半價的優惠

網站：https://www.facebook.com/cysxinyi

Driftwood 西門町

傳說中的 "野蠻叢林"在萬聖節夜晚現蹤Driftwood西門町，手握藏寶圖的漂流木夥伴們決定組成叢林探險隊，跟隨藏寶圖的指示，出發尋找埋藏在野蠻叢林裡的神祕寶藏!

時間：10/31-11/1

網站：https://bit.ly/2Ht9JPj

啜飲室 台中

10/31（六）當天只要穿著有關萬聖節裝扮，即可獲得「紅色嗨啤」乙杯，並有其他萬聖節遊戲可以抽獎唷！

網站：https://www.facebook.com/cystaichung

萬聖變裝點心趴



(圖/擷取自活動頁面)

今年度活動園區為因應疫情，限量3000份點心包部分將改由集點方式領取，集點卡另可參加抽獎活動，獎項包含任天堂SWITCH等豪華家電好禮。

時間：10/31-11/1

地點：台北市兒童新樂園

網站：https://bit.ly/3kBZC92

「黑白動物點點名」保育園遊會&萬聖節晚會



(圖/擷取自活動頁面)

系列活動包含尋寶、遊行、闖關、唱跳等，夜間將開放兒童動物區、無尾熊館、兩棲爬蟲動物館等，當天變裝入園就有機會被星探邀請上台走秀及獲得紀念品1份。

時間：10/31

地點：台北市立動物園

網站：https://bit.ly/2HAJPbW

府中搞什麼鬼?



(圖/擷取自活動頁面)

總獎金超過17萬元！一年一度的府中萬聖節又來啦！後疫情時代的萬聖節一樣假鬼假怪超好玩，今年還增加口罩趣味組，邀請大家拼創意，喜愛萬聖節變裝的你，絕對不可錯過這一年一度的搞怪盛會！

時間：10/31 12:30-17:30

地點：台灣新北市板橋府中商圈(中山路及民族路封街路段)

網站：https://bit.ly/2HA4JrQ

六福村墓碑鎮《厄鈴惡靈》



(圖/擷取自活動頁面)

六福村推出系列主題活動及美食，包含喪屍惡魔大遊行、惡靈餐廳《亡命墓碑鎮》、國際級獨家表演《驚奇快閃》等，還有「萬聖變裝間」由專業化妝師巧手讓你化身惡靈。

時間：9/26-11/1

地點：六福村

網站：https://bit.ly/3mnjVre

麥麥萬聖派對－哆啦Ａ夢主題限定



(圖/擷取自活動頁面)

活動包含主題帽DIY彩繪及團康活動，報名費$189包含Happy Meal，僅限部分麥當勞餐廳。

時間：額滿為止

地點：全台麥當勞-附麥麥同樂會門市

網站：https://bit.ly/3e2jlfq