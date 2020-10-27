老師說孩子過動，該怎麼辦？　醫師解析注意力不足過動症

【健康醫療網／記者曾正豪報導】小光升上小學三年級後，班導師常向爸、媽反應小光在課堂上，時常動來動去、無法專心，甚至跟同學在課堂上說話或玩了起來。導師向爸爸、媽媽表示小光可能有注意力不足過動症，建議家長帶小光就醫。小光父母心裡悶悶地生氣，覺得小光從幼稚園到小學一、二年級都活潑好動，以前的老師從來也沒要他們看醫生，是不是老師給孩子貼標籤。

小學男童上課難專心 醫師評估注意力不足過動症

學期接近尾聲，小光越來越難跟上學習進度，回家功課也越寫越晚，小光父母的朋友也有類似的經驗，建議還是到醫院評估看看。經過完整的評估後，醫生向家屬和小光詳細說明注意力不足過動症，小光也自述想聽老師上課，卻還是忍不住分心玩了起來。

聽取了醫師建議，小光和爸、媽決定一起開始練習規劃寫作業的時間，和老師一起討論如何在上課時提醒小光專心，並配合醫師開立的藥物進行治療。經過一段時日，小光發現自己可以更專心，對學習更有興趣，爸媽和老師也不再為此而關係緊張了。

ADHD 影響孩子課業人際

臺大醫院新竹分院精神醫學部王彥欽醫師說明，注意力不足過動症(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)是指大腦中包含前額葉在內等掌管注意力、控制與計畫的腦區發展異常的疾病，目前沒有文獻資料顯示家長的教養方式會導致ADHD，但家庭與學校的介入可能影響日後ADHD症狀的嚴重度及其他情緒、行為問題。

醫師表示，這些孩子因為專注力與衝動控制能力不佳，所以在學校課業、完成日常生活程序、組織與規劃事情等方面時常受到挫折。這類挫折連帶影響孩子的自信與人際關係，若是大人誤以為孩子是不用心、明明做得到只是不願意做，對孩子多指責，反而不利孩子的發展。

家長憂ADHD過度診斷 醫師解析

王彥欽醫師說明，現今醫療資訊普及，一般社會大眾對ADHD有較多認知，但也有許多人憂心ADHD是否被過度診斷，而讓孩子被貼上負面標籤。要正確診斷ADHD，必須經過完整的臨床評估，搜集不同情境下的資料，必要時配合智力測驗、注意力測驗等項目才能確定診斷。除了專業診斷外，同樣重要的是要釐清這些注意力不足或過動、衝動的症狀造成哪些困擾？了解孩子、老師與家長對這些困擾的認知，才能讓大家針對孩子的困難給予適當的協助。

王彥欽醫師進一步解釋，ADHD的治療必須考量孩子的需求，有時孩子過動跟衝動的症狀隨著年紀增長而較能自己控制，也有時低年級的課業孩子用有限的注意力還可以應付，但升上高年級後，課業變得困難就需要家庭或學校給予額外的協助。

ADHD治療 應謹慎使用藥物有助改善

醫師說，家長與老師不必將ADHD當作洪水猛獸，在瞭解孩子的需求後，可針對生活規劃、溝通與管教方式開始著手，透過正向引導與有秩序地安排增強孩子的正面行為，並減少可能讓孩子分心或難以控制衝動的環境干擾因子。

若ADHD的症狀仍影響孩子的學習、人際關係、甚至情緒狀態，藥物仍是目前研究中最能有效改善ADHD核心症狀的治療。許多家長擔心藥物治療的副作用，而拖延孩子接受藥物治療的時機，許多研究都顯示副作用大多短暫而輕微，或者可透過轉換藥物劑型而改善，在醫師審慎評估下使用藥物，反而可減少長期的情緒困擾或其他不良影響。

另一方面，有時家長或老師把用藥當成對孩子問題行為的懲罰，也可能造成孩子對藥物的反感。比較正向的態度應該是讓藥物成為一項工具，協助孩子克服專注力的困難，而讓孩子完成自己想要的樣子。

家長、老師積極溝通 ADHD完整治療

王彥欽醫師提醒，孩子在各種情境中可能展現出不同的樣子，家長與老師也有各自在意的面向，對孩子有不同的觀察及行為解讀。無論有無ADHD，家長與老師其實都是孩子生命中的重要角色，也都能提供孩子正面的影響，若能積極溝通、尋求共識，對於ADHD的完整治療，絕對是不可或缺的一環。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47905/

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