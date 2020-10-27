美國7日內兩度對台灣軍售　將提供魚叉反艦飛彈

美國波音公司製造的魚叉飛彈海岸防衛系統（照片來源：翻攝自Boeing Defense 推特） 美國波音公司製造的魚叉飛彈海岸防衛系統（照片來源：翻攝自Boeing Defense 推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國國務院昨（26）日正式知會美國國會，將售予台灣價值達美金23.7億元的魚叉飛彈海岸防衛系統，這也是川普總統任內第九度對台軍售。

根據美國國防安全合作署（DSCA），此次軍售案包含100座魚叉海岸防禦系統（HCDS）、400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、四枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈。此外，411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射運輸器，以及25輛雷達卡車也包含在內， 估計總額將達美金23.7億元（約新台幣680億元）。

這是上週美國政府通過並正式知會國會新一批對台軍售案後，再次通過將提供台灣重要防衛性武器，上週宣布的武器包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS），以及F-16新式偵照莢艙，總價值達美金18.1億元。

路透社日前引據消息報導，美國近期將通過五項對台軍售案，總值約達美金50億元。美國對外軍售案除了主要軍事設備本外，通常還包括人員訓練、零件，以及其他費用。

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總統府發言人張惇涵週二（27）表示，此次軍售案將進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力；對於美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視，政府表達誠摯感謝。

張惇涵強調，台灣也會以堅實的國防，持續與美國及理念相近國家深化合作，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展。

國防部則表示，此軍售案考量整體威脅情勢變化，滿足台灣軍事戰略及防衛需求，建構可恃防衛戰力；國軍將以堅強的國防實力，維護台海的和平穩定。

這是川普（Donald Trump）總統任內第九度、也是今年第四度對台軍售。美國國務院知會國會後，國會可在一個月內提出異議。

中國外交部則在昨日針對上週美國宣布新一批對台軍售案表示抗議，並揚言要對美國祭出制裁。中國外交部發言人趙立堅表示，美國對台軍售案「嚴重違反了『一個中國原則』和中美《三個聯合公報》規定，嚴重損害中方主權和安全利益。」

趙立堅指出，「為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售案的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、波音公司（Boeing Co），雷神公司（Raytheon Company）等美國企業，以及在售台武器過程中發揮嚴重作用的美國有關個人和實體實施制裁。」