台灣國美館風波平息？文化部揭曉新任館長11/2交接

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國立台灣美術館(以下簡稱國美館)先前鬧出館長夫人干政等風波，引起外界撻伐，其夫林志明更因此丟官，外界關心其職將由誰出任，文化部26日已公布新任館長。

文化部26日透過新聞稿宣布新人事安排，國美館館長一職，由現任國父紀念館館長梁永斐接任；國父紀念館館長遺缺，則由現任國立傳統藝術中心副主任王蘭生接任，將於11月2日交接。延伸閱讀：誇張！國立台灣美術館被爆館長夫人頻干政 館方發聲明揚言提告

文化部表示，國美館新任館長梁永斐服務公職30餘年，曾任國父紀念館館長、文化部藝術發展司司長、文化部參事、國立中正紀念堂管理處副處長等職，亦曾服務於台北市政府教育局、台北市立兒童育樂中心、台北市體育處等，歷練及溝通協調能力佳。延伸閱讀：離譜！台灣國美館館長妻強勢干政害夫丟官 文化部證實館長期滿不續任

文化部強調，國美館近年身負重建台灣藝術史、美術園區升級等重任，文化部期借重梁永斐豐富經歷及書畫藝術家背景，為國美館開啟傳承與創新的新面貌。



此外，接任國父紀念館館長的王蘭生為國立台灣大學建築與城鄉研究所碩士，長期服務於文化體系，擔任國立傳統藝術中心副主任近7年、曾任宜蘭縣政府建設處處長、文化部文化資產局副局長，嫻熟文化事務。

文化部說明，國父紀念館屬綜合性博物館，現正進行全館設備改善及空間優化，108年5月亦由台北市政府公告為直轄市定古蹟。文化部期勉王蘭生以過往文化場館經驗，接續將國父紀念館打造為貼近民眾生活之優質藝文場館。



國父紀念館新任館長王蘭生(圖/文化部)