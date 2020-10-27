里仁舉辦「2020永續飲食生活節：植物的力量」

國內最大有機蔬食通路里仁攜手綠媒體及慈心有機農業發展基金會， 舉辦「2020永續飲食生活節：植物的力量」，自10月26日起至 12月31日，透過電影公益放映會、永續市集、永續書展、 蔬食餐廳大串聯及蔬食7日大挑戰等五大永續生活提案， 全方位推動永續飲食生活新浪潮。

根據聯合國糧農組織定義，「永續飲食」 指的是在一套能在提供食物安全與營養的同時，於「經濟」、「 社會」與「自然環境」三面向上達到世代正義與永續發展的系統。 這項關注飲食與永續未來的倡議，不僅為全球氣候變遷、 生態環境浩劫等挑戰提出了可以具體實踐的解方。 根據聯合國農糧組織計算，1人連續7日蔬食能減碳約20公斤，當 1萬人一起蔬食一週，將能減碳200公噸。 日常生活中的不同選擇，就能創造不可思議的改變力量！

事實上，里仁早已是國內實踐植物性飲食的先行者，以「生產、 生態、生活、生命」共存共榮的「四生精神」，長期推動永續飲食。 透過通路角色，里仁串起生產、消費及銷售的蔬食互助產業鏈。 里仁深信「蔬食」是能呼應環境永續、友善動物的關鍵行動， 希望在這動盪的一年，鼓勵更多人一起透過吃來實踐永續飲食。

里仁「永續飲食生活節」即將於10月26日開跑。10月26日至 11月8日在台北松菸誠品舉辦「永續市集」及「永續書展」， 從選用當令純淨食材的永續飲食、綠色生活選品，到永續環境、 飲食、農業相關影音書籍一應俱全。11月7日及14日， 還有熱門紀錄片〈The Game Changers 我的肌肉吃蔬菜〉公益放映會，即日起開始免費報名。11月1日至 12月31日，里仁串聯全臺百家蔬食餐廳， 邀請消費者體驗蔬食的百變風味，並鼓勵消費者來參加「蔬食7日大 挑戰」活動。更多詳細資訊，歡迎上「天天里仁」官方網站或臉書專 頁查詢。