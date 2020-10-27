【31年來最大規模】微軟宣布四大投資計畫　打造台灣成為「亞洲數位轉型中樞」、可望創造3萬工作機會

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）微軟昨天(26日) 宣布投資數位台灣4大新計畫，包括落地資料中心、增設雲端硬體團隊、發動產業生態系、注入國際資安資源，這是微軟31年來在台最大投資案，將可帶來超過新台幣3000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

台灣微軟總經理孫基康 (圖/官方網站)

「今天是微軟在台灣非常重要的一天」，中央社引述台灣微軟總經理孫基康在記者會中表示，去年(2019) 總統蔡英文提到，希望微軟在台灣加碼投資，今天希望能不辜負期望。每個人的生活不斷在改變，大家都體認到科技的重要性。科技可以對抗疫情，可以賦能產業，讓產業具備更強的韌性。

國家發展委員會主委龔明鑫指出，台灣是微軟可以信任的合作夥伴，才讓微軟持續加碼投資台灣。感謝微軟在投資過程中，把舞台提供給台灣的年輕朋友，讓台灣年輕人在數位經濟中有更好機會和更好發展。

台灣微軟總經理孫基康說，微軟在台灣耕耘超過31年時間，產官學合作不斷推動創新與發展，累積超過2400位合作夥伴一起推動AI、雲端及數位轉型。

★2016年微軟成立亞洲第一座物聯網創新中心，與台灣業者不只導入AI與雲端技術，還創造新的商業模式，把業者帶向全球。

★2018年進一步把微軟大腦搬到台灣，落實AI產業化、產業AI化。

★2019年扶植台灣新創產業，邁向國際。

孫基康表示，相信台灣企業組織將能在高規格的網路安全和合規標準下落地資料，並運用先進的AI與物聯網等科技創新，建立世界頂規的雲端科技。

微軟將引領台灣指標產業走向數位轉型的下一步，特別是奠定經濟基石的半導體、製造業與資通訊產業。微軟也將持續致力推動台灣的產業創新和經濟增長，輔佐台灣成為亞洲數位轉型中樞。

微軟新聞稿指出，根據研究機構IDC預估，微軟與產業生態系將因為4大新計畫，在2024年前為台灣帶來超過新台幣3000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

微軟投資台灣四項最新計畫包括:

■延伸微軟雲服務足跡至台灣，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，揚升台灣於國際雲網絡之地位；

■在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球之重要性；

■發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場；

■注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。微軟更許諾將為台灣培育超過20萬產業數位人才，全面提升台灣科技強度，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

微軟全球雲服務 落地台灣

微軟指出，為加速台灣的數位轉型和產業創新，該公司致力於提供最安全與可擴展的雲端服務，協助客戶勇敢創新及想像產業的未來。全新在台設立的資料中心區域將成為微軟全球雲端基礎架構網絡之一，同時微軟全球雲服務區域將達66個。全新區域上線後將先提供Azure雲平台服務，緊接則是Microsoft 365、Dynamics 365與Power Platform。

★Microsoft Azure作為不斷擴展的雲端服務，持續在運算、網路、資料分析、AI與物聯網等領域，為產業提供完備支援。

★Microsoft 365是全球最佳生產力雲平台，藉由雲端服務提供全方位的應用程式與工具，讓企業得以藉此加速組織流程開發與優化，更有效率地執行業務。

★Microsoft Dynamics 365和Power Platform作為協助企業進行關鍵決策的智慧商用解決方案，為企業串連起重要的數位資產，並從中成長、發展與轉型，促進產業進化與升級。