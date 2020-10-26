【美豬牛公聽會】雲林養豬協會質疑: 開放萊豬跟當年進口鴉片何異？　台灣民眾黨將發起11/22遊行

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠（左2）等人26日在立法院召開記者會，質疑萊豬安全性，並擔心衝擊台灣農畜業，希望能夠與農業委員會主任委員... 民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠（左2）等人26日在立法院召開記者會，質疑萊豬安全性，並擔心衝擊台灣農畜業，希望能夠與農業委員會主任委員陳吉仲進行公開辯論。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）立法院經濟等5個委員會今天(26日) 舉行萊豬公聽會，3位前任及現任農委會主委出席；前農委會主委陳保基質疑，公告動物禁藥又訂進口許可，這是違法的，而且此例一破，未來談判就很麻煩。

對此，農委會主委陳吉仲回應，按照動物用藥殘留標準第3條規定，只要農委會沒有核准國內使用的動物用藥，可以僅適用進口肉品部分，這有相關規定依據來訂安全容許量。

綜合中央社報導，政府宣布明年（2021年) 1月1日開放含萊克多巴胺（萊劑）美豬進口；立法院經濟等5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案」公聽會。

公告內容明定

乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。

前農委會主委 陳保基質疑

為何訂了禁藥又訂進口許可，因為根據動物用藥品管理法第5條相關規定，國內明確宣告萊劑為禁藥，若是禁藥就不可以訂定進口許可，而且此例一破，未來談判就很麻煩；此外，陳保基建議，應落實查廠作業、完善相關追蹤系統。

對於政府要用新台幣100億元輔導養豬產業，陳保基建議，這不可用在補貼及維持國內價格，應以改變產業結構為優先；此外，也應提升國內豬屠宰衛生及推動肉品冷鏈物流。

前農委會主委 林享能

這次的開放宣布太突然，各部會無所適從，而且如果是為了國家重大利益，但到今天為止，他看不到是為了哪個重大利益，而要犧牲國人健康與養豬產業。

台大農業經濟系退休教授 吳榮杰

他呼籲，政府應加強對進口豬肉的邊境查驗與產地標示稽查，並建立進口豬肉的流向管理機制。

台大醫學院毒理學研究所教授 姜至剛

風險溝通必須要站在民眾關心、科學家實證的結果下來進行，希望政府重新建立更完善的風險分析食安系統。

陳吉仲在學者專家發言後 綜合回應如下

陳吉仲說，各界對政府開放萊豬有什麼不滿，他都樂意親自到場溝通；對於陳保基提到的程序合法性問題部分，按照衛福部的動物用藥殘留標準第3條規定，只要農委會沒有核准國內使用的動物用藥，可以僅適用進口肉品部分，這有相關規定來訂安全容許量。

對於查廠部分，陳吉仲說，針對高風險物質，農業委員會動植物防疫檢疫局都會配合衛福部，固定的、而且重要的例行性查廠工作，每年都會做。

此外，多名與會學者專家關心新台幣100億元的輔導養豬產業基金，有沒有辦法具體執行；陳吉仲說，農委會提的中長程計畫，不只是百億元，而是將近130億元，只要行政院核定後，行政單位絕對會依照相關規定去執行。

而在邊境管理部分，陳吉仲說，農委會已跟衛福部討論，農委會會責無旁貸，進口的豬肉、豬雜碎，會加強管制，而豬內臟的豬肝，豬腎會專門處理；此外，這次開放並沒有全豬開放，像是豬血就沒有開放。

陳吉仲說，離明年 (202上路還有兩個多月時間，樂意再跟食安團體、產業及專家學者溝通，只要人民有食安疑慮，政府責無旁貸，一定會做完整溝通，甚至要有完整的配套措施。

另一方面陳吉仲也表示，國內養豬業者不會使用萊克多巴胺，也希望外界不要誤傳國內會使用萊劑。

中華民國養豬協會理事長楊杰

支持國內禁用萊克多巴胺，產業界絕對支持。楊杰表示，國外允許使用萊克多巴胺、在國內禁用，這條行政命令產業界絕對支持，也會自律不使用它，這也可以很好區隔國外和國內豬肉，期盼政府嚴格執行。站在產業界和消費者立場，原則上不支持有健康疑慮的肉品進來，希望政府做好產地標示把關。

雲林縣養豬協會理事蔡德福

今天開放萊豬進口跟當年進口鴉片有什麼不同？既然要提升國內豬肉，為什麼還要進口萊豬，影響民眾健康；健康最重要，再多的財富都不能換取子孫的健康。

民間反瘦肉精毒豬聯盟

含萊克多巴胺美豬將於明年開放進口，引發各界關注。民間反瘦肉精毒豬聯盟質疑萊豬安全性，並擔心衝擊台灣農畜業，今天(26日) 提出要求，希望能夠與農業委員會主任委員陳吉仲進行公開辯論。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠、律師黃維幸、農業實務工作者洪輝祥、醫師蘇偉碩在立法院請願接待室召開記者會，質疑政府開放萊豬進口。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人 李建誠

萊豬安全存疑，開放衝擊台灣農畜業，民間反瘦肉精毒豬聯盟對此提出公開辯論的要求，「希望陳吉仲能夠答應我們的邀請，作一場公開的辯論。」

律師黃維幸表示

開放萊豬進口爭議，須從醫學和生物角度了解對人體有什麼妨礙，完全是客觀和科學論證，要不要進口是科學問題，而不是在法律面被模糊焦點。

推廣友善環境農業的 洪輝祥形容

萊豬進口就像以前列強用洋槍大砲進犯他國的「複刻」，開放萊豬進口恐會造成台灣農村未來中小型養豬廠都將被大廠整併淘汰，民眾糧食來源過度集中，農畜業更加工業化和壟斷，對農村未來是大警訊。

醫師蘇偉碩質疑

「進口萊豬，等於是讓萊劑進入台灣人的食物鏈和污染生態環境」，最大爭議在於小孩子可不可以吃？不要讓台灣的孩子變成實驗白老鼠。

台灣民眾黨 立委蔡壁如

26日下午在嘉義市召開政府開放萊劑美豬食安座談會上，立委蔡壁如表示，11月22日將與在野黨、民間團體一起走上街頭，讓執政的民進黨政府聽見人民聲音。

台灣民眾黨嘉義服務處下午召開政府開放萊劑美豬食安座談會，嘉義市東市場自治會、嘉義地區豬肉商等代表到場表達意見，蔡壁如則特別南下出席會議。

蔡壁如指出，台灣豬剛走出口蹄疫陰霾，才準備要推向國際出口的同時，執政的民進黨政府卻宣布明年開放萊克多巴胺美豬進口，這樣片面的政策，面對未來可能對市場及商圈所造成的影響與衝擊，政府是否準備好配套措施，令人懷疑。

蔡壁如表示，食安是民眾最重視的問題，因此，台灣民眾黨持續努力推動針對萊劑美豬的各種管制措施，包括源頭管理、產銷履歷、成分含量標示、攤商業者標示等四大方向，並傾聽各界的聲音。

蔡壁如說，總統蔡英文曾經說過，老百姓的聲音，政府如果聽不到，民眾可以大聲講，若是再聽不到，可以敲桌子；蔡壁如指出，台灣民眾黨現在就是要號召全民上凱道、走上街頭，因此，11月22日將與在野黨、民間團體一起走上街頭，讓執政的民進黨政府聽見人民聲音。

60天，收集5000個線上連署，讓政府不再忽視民眾的聲音，台灣民眾黨同時發起「標萊豬 ，護食安！」連署活動