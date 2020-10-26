換季氣溫忽冷忽熱 長期戴口罩 酒糟肌找上門　台灣醫：搞定面子問題 從根本找出4內4外因素

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）防疫期間，長期戴口罩，加上換季時氣溫忽冷忽熱，許多患者臉部反覆出現膿皰、潮紅等情況，才驚覺原來自已有酒糟性皮膚炎（又稱玫瑰斑）。新竹國泰醫院皮膚科主任陳怡安醫師表示，造成酒糟性皮膚炎的原因眾多，患者需要花些心思找到肇因後，再從飲食、生活習慣上做好調整，才有助於穩定皮膚狀態。

陳怡安醫師說明，罹患酒糟性皮膚炎的患者，臉部可能反覆出現膿皰、潮紅，或者是持續性血管擴張等各種型態的異狀，造成熱、癢、刺痛等不適，也會影響外觀，且玫瑰斑容易與其他皮膚病混淆，有時會被誤以為只是一般的濕疹或青春痘，或者是皮膚過敏、脂漏性皮膚炎、紅斑性狼瘡等其他問題。

造成玫瑰斑的原因主要可以分為4個內在、4個外在因素。

「4內」因素包含：

個人體質 賀爾蒙 皮膚血管的調控異常 正常狀況下和皮膚共生的蠕形蟎蟲數量過度增加

「4外」因素則可區分如下:

飲食：燙熱的、刺激辛辣的或是酒類。 環境溫度：太悶熱、太乾冷。 不當的接觸：日曬、不適合的化妝品，或是使用過量外用類固醇。 情緒：過於興奮或緊張。

由於影響的因素眾多，要短時間內治癒玫瑰斑實屬不易，但若在生活上做好調整，加強皮膚照護保養，並依據不同的症狀搭配藥物或其他治療，仍可以獲得控制。

陳怡安醫師建議，在日常保養方面要先做好防曬工作，才能確實抵禦日光對皮膚的侵害，挑選防曬乳時，必須達到理想的效果，又能避開容易悶熱且皮膚敏感的部位，需要花些心思。平時選擇溫和、不刺激且低敏感性的乳液，增加皮膚的保濕，並達到些許舒緩的作用，也有助於穩定皮膚狀態。

食藥署提醒，對玫瑰斑患者的肌膚護理與保養而言，不能過度去角質，只要適當清潔即可，並且要儘量避開容易誘發自身皮膚惡化的不利因素，只要跟皮膚專科醫師一起配合，視膚質情況搭配各式治療，就可以減緩或治療酒糟性皮膚炎的困擾。