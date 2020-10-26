美國總統大選在即市場多空角力 北富銀教戰美股「關鍵十月天」的因應之道

距離11/3美國總統大選只剩一個多星期， 民主黨與共和黨的當選呼聲互有消長，選情不確定性仍高， 再加上市場對新冠肺炎入冬後捲土重來的憂慮，美股近期波動加劇、 持續震盪。面對當今的金融市場局勢， 投資人應如何因應以保值資產？台北富邦銀行表示， 隨著美國大選日接近，政策和選情變數的機率攀升， 美股短線難逃多空角力態勢， 建議投資人審慎以對或降低風險性資產部位； 長線隨著美國經濟持續恢復、貨幣政策維持寬鬆， 預期市場的資金動能充沛，投資人可多留意成長型產業、 價值型產業，逢低布局。

依據FactSet數據顯示，美國標普500指數過往會在大選年 的9月和10月時表現疲弱，統計1950年至2019年期間， 若當年有總統大選，美股9月的平均跌幅為0.2%，10月的平均 跌幅為0.7%，今年又碰上新冠肺炎疫情攪局， 以及選戰激烈難分軒輊，在黑天鵝滿天盤旋下，美股10月不排除會 震盪不休。因此，北富銀建議美國總統大選前投資宜謹慎， 資產配置調整為股債平衡、各佔一半。

股的部分，北富銀相對看好亞太、中國與台灣三大區域；債的部分， 由於市場預估美國聯準會2023年前皆維持低利環境， 相對看好全球綜合債券、短年期高收益債券， 這類標的有助於在低利環境下提高投資人的收益率。另外， 股債兼具的平衡/多重資產型基金，投資人亦可分批布局， 可同時滿足分散風險與創造收益的需求。

長線美股在經濟與貨幣政策的激勵下，有機會持續彈升。 北富銀指出，若投資人有計畫想趁此際進行長時間投資，可採「 定期定額」的投資方式，透過長期扣款攤分投資成本，分散風險， 尤其美國大選前夕市場高、低點難以捉摸，最適合定期定額； 選擇標的則可多留意成長型產業(例如新科技、5G、預防醫療等) 與價值型產業(例如民生消費、金融、房地產等)。 若對挑選標的沒有頭緒，可尋求銀行理專的協助，或借助北富銀「 全球ETF理財平台-奈米投」之力，藉由小額投資、目標理財、 國際投資團隊24小時監控，穩健累積未來的財富。

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