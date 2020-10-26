台灣證交所：上週外資在集中市場買超141.02億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/10/19~2020/10/23）外資在集中市場總買進金額為2,405.81億元，總賣出金額為2,264.79億元，買超為141.02億元，另統計自2020年年初至10月23日止，外資總買進金額為9兆7,138.76億元，總賣出金額為10兆3,670.06億元，累計賣超為6,531.30億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆3,092.28億元新台幣，占全體上市股票市值的44.11%，較10月16日的17兆1,232.92億元新台幣，增加1,859.36億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進114,940千股，賣出49,639千股，買超65,301千股。

第二名：群創：買進188,990千股，賣出129,509千股，買超59,481千股。

第三名：鴻海：買進96,007千股，賣出59,349千股，買超36,658千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進265,741千股，賣出347,286千股，賣超81,545千股。

第二名：大同：買進7,676千股，賣出46,629千股，賣超38,953千股。

第三名：兆豐金：買進14,443千股，賣出40,812千股，賣超26,369千股。