府中15「當冬夜漸暖」影展-紀錄片《拉一碗麵》、《捍衛民主》全臺首映

疫情侵擾、國際政局動盪不安，在全球各地充滿紛擾的 2020年，府中15以「當冬夜漸暖」為題策展， 期待透過探尋艱困環境的過程，挖掘當中激發的人性光輝。 首波推薦全臺首映的釜山影展得獎電影《拉一碗麵》 與香港抗爭紀錄片《捍衛民主》，進行全臺首映， 邀請舊雨新知前來觀賞，希望在紛擾時局中， 找回打動人心的正向能量。

甫於2019 年獲得釜山影展廣角鏡單元最佳紀錄片的《拉一碗麵》， 拍攝場景深入中國大陸西部伊斯蘭教地區， 以穆斯林少年馬翔的生命故事為主題，為了家計， 馬翔必須要前往城市經營拉麵店，從小與母親分離的他， 要如何在艱困的生活中重新找回通往幸福的可能性？ 動人的拉麵少年故事，在釜山影展亦口碑滿載、深獲好評。

捍衛民主。(圖：新北市文化局提供)

同為全臺首映的紀錄片《捍衛民主：反送中的最後戰役》 則由長期關注亞洲人權議題的前中東通訊員、 澳大利亞新聞記者蘇菲麥尼爾執導，全片深入香港抗爭現場， 以國際觀點呈現香港抗爭背景，片中採訪如黃之鋒、 張超雄多位實際參與者，也客觀參考政府派觀點， 試圖還原各方立場，將第一手消息傳向世界。

此外，資深紀錄片導演陳麗貴新作《曹院士的隱藏文本》， 描述臺灣首位自學院士曹永和先生的生命故事， 透過影片中細讀曹院士的人生故事，還原勤學院士的真實面貌， 也將在本月府中15進行全臺限定放映。《拉一碗麵》在11月14 日及27日、《捍衛民主：反送中的最後戰役》11月7日及24日 在府中15新北市紀錄片放映院登場，11月14日並邀請《 拉一碗麵》史祖德導演進行映後分享。票券已於10月20日啟售， 凡觀賞當月售票3場次就有機會獲得由樸實股份有限公司所提供的「 原味核桃棗泥糕」。詳情請洽府中15官方網站http:// web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/ films/ ，及臉書粉絲專頁。

曹院士的隱藏文本。(圖：新北市文化局提供)