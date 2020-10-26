以外籍移工二代為主角 新北國際紀錄片府中15免費看

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020新北市國際紀錄片月將於明(27)日登場，展開為期一個月的放映活動，10月27日至11月19日在「府中15-新北市紀錄片放映院」、11月20至21日在「光點華山電影館」舉行。今年選映片單包含新北市紀錄片獎年度優選作品，共計放映22場次、29部紀實影片，活動全程免費入場。

新北市新聞局長蔣志薇表示，今年安排在光點華山電影館放映過去曾經在新北市獲獎，再持續記錄完成長版作品，包括由8年級導演呂柔萱拍攝的《神明事務所》，以及另一部預計明年7月院線上映，由賴麗君導演的《老鷹之手》，這次也應邀來新北市搶先放映。

蔣志薇表示，今年新北市紀錄片獎競賽過程激烈，作品受到評審許多正面評價，11月10日晚起將在府中15首映。影片題材包含近年熱議的性別議題《吾家有男初長成》、《男孩有點騷》；描述家族記憶的《修片林小姐》、《帶病生活》；講述青年返鄉的《魚路》。

熱血教師與青少年關懷的《人中之龍》、《對摔》；以外籍移工二代為主角的《一家兩國》；描述男人心事的《曹大哥的休息站》；印尼移工二代心繫台灣最美的人情味《拉馬與拉拉》；紀錄喜憨兒的順從、反抗、迷惘《寍》及時事題材《不具名：自由的代價》等。

蔣志薇説，紀錄片月活動除了是新北市紀錄片獎所培育的年輕導演與新作有展現的舞台，每一年我們都努力嘗試開創新路，與國際接軌，策展選片主軸著重海內外金獎影片，希望提供觀眾在劇情片之外，能有更寬廣的觀影視角，也期許未來國際疫情過後，能帶著這些作品在海外影展發光發熱，用軟實力述說新北與台灣。