《亞洲貨幣》「亞洲銀行業女力調查」揭曉 女性員工占比、晉用女性新鮮人占比

富邦金控推動性別平權有成、獲國際級肯定！《亞洲貨幣( Asiamoney)》雜誌10月發布「2020亞洲銀行業女力 調查報告(Leaders for Women Survey 2020)」，調查亞洲銀行業的女性勞動參與率。 富邦金控於女性員工占比及晉用女性新鮮人占比兩大類別， 雙雙名列亞洲銀行前十名、奪下台灣第一， 顯見富邦金控積極落實性別平等，並持續推動女性員工的聘雇、 發展與升遷，營造多元及包容的企業文化， 已成為亞洲性別友善之企業典範！

富邦金控董事長蔡明興表示，很感謝《亞洲貨幣》 雜誌看到我們在性別平權議題的努力，並給予富邦金控高度肯定！ 富邦金控致力於聯合國永續發展目標（SDGs）- 「性別平等」，包括在徵才、任用、 培育與晉升上都致力於男女性別平等，近五年來， 女性員工比率均維持六成， 擔任管理職與業務單位的女性主管人數比例也過半， 男女薪酬落差亦遠低於全球平均。未來我們將繼續努力， 希望能持續發揮正向的力量，與員工攜手打造性別友善的職場。

《亞洲貨幣》雜誌今年首度公佈「2020亞洲銀行業女力調查報告 」，調查亞太區60家銀行業者，並針對各公司女性員工占比、 女性主管占比(副總級、高階主管)及晉用女性新鮮人占比進行調查 ，並依照比例進行排名。富邦金控以61%的女性員工占比排名亞洲 銀行業第九、拿下台灣第一；晉用近70%的女性應屆畢業生獲得亞 洲銀行業第四名。

富邦金控長期關注人才培育，對於員工照護、 打造健康幸福職場不遺餘力，自2015年成立公司治理及永續委員 會後，落實性別平等即成為重要目標之一。 富邦金控每年為員工規劃性騷擾防治、防治就業歧視、 人權等訓練課程，針對員工生產、育兒需求，公司亦提供優於法規的 10週產假、生育補助津貼、於各辦公大樓設置完善哺乳室、 開辦暖爸講座並與托育機構簽訂優惠方案等， 提供員工及家庭全方位的照護。

對外，富邦金控亦積極投入性平相關活動，2019年富邦金控獲臺 北市政府勞動局邀請與業界分享公司在性別平等的實務經驗， 共同努力打造性別友善之城市。2019年7月更獨家贊助探討女性 議題的電影「灼人秘密」，除邀請公司女性同仁免費觀賞， 並將收入全數以電影名義捐給「台北市婦女新知協會」， 為社會推動性別平等盡一份心力。

未來，富邦金控將持續聆聽女性溫柔而堅毅的聲音， 不分性別相互尊重不同的意見，同時關注性平議題、推動性別平權、 提供員工全方位的友善生育措施， 並積極努力打造多元與包容的企業文化，與社會共好。