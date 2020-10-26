台北國際藝術博覽會傳捷報！台灣藝術教育日推美學紮根

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北國際藝術博覽會(以下簡稱ART TAIPEI)為期四天，集結國內外77家畫廊，主辦單位社團法人中華民國畫廊協會（簡稱畫廊協會）表示，國內外畫廊銷售均佳，Artsy線上展覽甫開展也已傳出捷報，除了專注在展覽及銷售之外，26日的藝術教育日也是推廣美學扎根的一大助力。

ART TAIPEI今年入口中庭的公共藝術名和晃平的雕塑《Throne》（PA2）引人注目，吸引大量觀眾駐足鑑賞；同場輝映的尚有PA3的公共藝術、S14特展區的向大師致敬《Small Guts 3》，今年包含MIT新人推薦特區、原住民新銳推薦總共有19個特區，展會的豐富度更加提昇，也透過不同的特展，以學術的形式欣賞並聚焦台灣的藝術風貌。



名和晃平《Throne》(圖/Art TAIPEI)

畫廊協會資料顯示，本屆國外展商表現搶眼，L Gallery 帶來的金官泳25件作品，預展日開展3小時就搶售一空，AsiaHues也售出7件作品，Medel Gallery Shu 野澤梓、稻田侑峰的作品也全數售出。

此外，ART TAIPEI藝術教育日已邁入第五年，今年吸引800人參加，除了學童捲起袖子DIY之外，美國在台協會文化官馬明遠、扶倪協會秘書長魏允中、委員黃國書等也到場支持，現場氣氛好不熱鬧。

理事長鍾經新表示，藝術教育日從一開始的300多人到現在的800多人，年年增長，可以看見教育部非常努力在推動美學教育從小做起。ART TAIPEI把展期的最後一日定為藝術教育日，也是希望與中小學生建立藝術的連結，讓藝術能夠從小紮根。

教育部李毓娟副司長說，ART TAIPEI是一個大型的展覽，裡面有著各種專業的作品，欣賞這些作品可以培養美感的素養，從107年開始還與國立台灣師範大學藝術學院共同合作，一起規劃，並做好展前的培訓並導覽文化部重要的展覽：MIT新人推薦特區及展會中重要的展區。希望大家透過手作，能夠有更深的體會。