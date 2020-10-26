【最新】台灣、南韓與新加坡流感疫苗事件　賽諾菲藥廠發表聲明

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中有男子疑施打流感疫苗後有急性神經炎症狀，台灣賽諾菲藥廠表示，正待進一步檢驗調查，才能判定是否與疫苗接種有直接關聯；今年北半球流感疫苗監測未發現任何品質或安全性問題。

台中市一名男子10日接種流感疫苗，20日出現頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，確診罕見急性周邊神經病變「GBS格林巴利症候群」，目前在加護病房治療。此男子打的疫苗是賽諾菲疫苗。

賽諾菲今天(26日) 下午發布新聞稿提出聲明，首先進口台灣的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號，都符合嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食品藥物管理署的嚴格檢驗程序後，才供應台灣市場使用，品質安全無虞，民眾不須擔憂。

根據中央社，賽諾菲在聲明中指出，疾病管制署近日表示，目前流感疫苗尚未有異常訊號。截至10月23日疾管署所公布全國51例不良事件中，賽諾菲共12例其中僅1例屬於嚴重不良事件，且尚未被判定與流感疫苗相關。

關於台中民眾疑打流感疫苗後發生急性周邊神經病變（GBS），聲明指出，目前正待進一步檢驗調查，才能判定是否與疫苗接種有直接關聯。若接獲任何不良反應事件，賽諾菲將遵循標準程序，立即通報總部、依法規通報台灣主管機關。

有關韓國流感疫苗相關事件，聲明指出，韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會已進行審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯，也正式決定繼續進行流感疫苗接種計劃。

聲明也指出，韓國所使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號僅供應韓國市場使用，與台灣銷售的流感疫苗批號完全不同。賽諾菲尚未發現在2020年北半球流感季節全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

至於新加坡政府暫停施打包括賽諾菲巴斯德在內的2款流感疫苗；聲明指出，賽諾菲將與新加坡當局密切合作盡快回復接種計畫。目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應事件。