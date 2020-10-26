台灣立榮軍包機26日上午順利飛抵東沙島　港媒披露15日受阻原因「解放軍正實施空對空飛彈演訓」

立榮航空高雄飛東沙的軍包機15日因故返航，之後受天候影響延後至26日上午補飛。9時44分順利抵達東沙。中央社 立榮航空高雄飛東沙的軍包機15日因故返航，之後受天候影響延後至26日上午補飛。9時44分順利抵達東沙。中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立榮航空高雄飛東沙的軍用包機15日因故返航，之後受天候影響延後至今天(26日) 上午補飛。ATR72-600型包機在8時35分起飛，9時44分抵達東沙，預計中午11時35分返抵小港機場。

海洋委員會海巡署東南沙分署秘書室主任賴育杰表示，包機在8時20分出站、8時35分順利起飛；航程約70分鐘，在9時44分抵達東沙。之後在東沙運補，載返島上休假官兵回台，班機預計11時35分抵小港機場。

賴育杰表示，立榮航空軍包機航班因故受影響，已向官兵說明並調整假期，不會影響大家休假權益，相關勤務訓練正常運行，後續也會加強相關人員心理輔導和家屬聯繫。

中央社引述賴育杰說，因為先前也有受天候影響無法返航的案例，所以官兵們上午搭機心情都還算平靜穩定，海巡也都有準備好充足食物補給。

媒體詢問「東沙包機15日是否因高度限制返航，今天是否有先跟香港方聯絡解決問題」，賴育杰回應，這個部分需詢問民航局。至於機上去程、返程載運人數，賴育杰只表示，滿機可搭載70名乘客。

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立榮航空東沙包機每週四自高雄小港機場出發，當天往返，載運駐東沙的海巡署人員返台ATR72-600型包機15日上午9時5分自小港機場起飛，因負責香港飛航情報區的香港區管中心臨時通知立榮航空，2萬6000呎以下有危險活動，無法進入香港飛航情報區，在中途返航，約9時44分調頭，10時22分回小港機場。

關於高雄飛東沙島的立榮軍包機15日因故返航；香港「南華早報」22日披露，當時共軍進行空對空飛彈演訓，立榮的軍包機沒法爬升到安全高度才不被允許進入香港空域。

南華早報引述一名接近共軍的北京軍方消息人士透露，15日上午當立榮軍包機飛往東沙島時，「中國人民解放軍正在南海實施空對空飛彈演訓」。

當時搭載軍方與海巡人員的這架立榮軍包機在香港民航單位告知2萬6000英尺（約7925公尺）以下高度有「危險活動」後，被迫返航。

消息人士說：「大多數客機都能飛超過2.6萬英尺的高度，但當時台灣的飛機是一架ATR-72螺旋槳客機，沒法爬升到那麼高。若台灣軍方以較好的飛機來飛，就不會有問題，像是能飛更高的C-130運輸機。」

事發次日，台灣國防部長嚴德發駁斥港方解釋，稱當時共軍在當地區域沒有軍事活動，中方海事安全單位也沒發布任何警示，並呼籲中共不要破壞國際飛航秩序。

立榮15日的東沙島軍包機受阻「被返航」事件後，台灣國防部副參謀總長李廷盛20日乘C-130運輸機赴東沙島視導(如下圖) ，彰顯運補不受立榮事件影響。

15日的軍包機因故返航，後來受天候影響無法補飛。22日定期包機也因天候影響取消，26日補飛，29日定期包機則無調整計畫。

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國防部副參謀總長李廷盛中將20日搭乘空軍C-130H赴東沙視導，並勉勵官兵。（軍聞社提供）中央社