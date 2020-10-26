異鄉圓夢！ 台灣新住民紅豆餅店獲新住民發展基金補助

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）越南籍新住民黃美蓉來臺20幾年，經歷配偶車禍肢體癱瘓，女兒患有先天性身心障礙等困境，為了突破逆境、支撐生活家計，讓女兒能夠靠自己的能力獨立維生，母女一起創業經營紅豆餅店，同時報名參加「新住民發展基金」補助的「新女力創業加速器計畫」競賽活動。

近日黃美蓉獲得新臺幣10萬元創業補助獎金，將規劃補助獎金用於擴充店面設備，為經營的異國口味紅豆餅店帶來一番新的氣象。

在移民嘉義縣服務站協助下，黃美蓉將店面環境改善、預算及營運目標等規劃，有系統整理成簡報資料，克服口才及語言的不足，在新女力創業加速器計畫競賽中，展現出自信與創業的理想，獲得評審一致的青睞。

黃美蓉的紅豆餅店融入新住民家鄉元素，讓紅豆餅不再侷限於本土傳統的紅豆、奶油口味，而是帶有異國風味的平價點心，深獲鄰近嘉義市嘉北國小學童的喜愛。

她表示，感謝生命中遇到許多貴人，才有好的學習機會與實踐創業夢想，並從競賽中獲獎勝出，她還希望自己創業後有更多能力，可以幫忙其他新住民，以及弱勢困難家庭的小孩。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，從新女力創業加速器計畫參賽過程，看到新住民的努力與創意，希望更多新住民與黃美蓉一樣，展現不畏艱難的精神，為自己圓一個創業的夢。