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新加坡停用賽諾菲等2款流感疫苗 南韓續查48人施打後死因

By  台灣英文新聞－編輯
2020/10/26 14:41
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）南韓發生至少48起接種流感疫苗後死亡的案例後，新加坡決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的國家之一。

路透社報導，截至24日為止，南韓共通報48人在打完流感疫苗後死亡，南韓已在進行調查，盼釐清死亡是否與打流感疫苗有關。但在未發現打疫苗與死亡有直接關聯前，韓國仍將繼續實施這項國家的疫苗注射計畫。

新加坡衛生部與衛生科學局（HAS）昨夜發出聲明表示，雖然星國境內並未發生和注射流感疫苗有關的死亡例，但仍決定採取預防措施，暫停使用SKYCellflu四價流感疫苗和VaxigripTetr疫苗；同時，新加坡衛生科學局表示，他們已與韓國當局聯繫，以獲得進一步消息。

SKYCellflu四價疫苗是由南韓的SK生物科學公司（SK Bioscience）製造，並由AJ生物公司（AJ Biologics）在星國當地配送；VaxigripTetra則是賽諾菲（Sanofi）生產，在星國當地由賽諾菲安萬特（Sanofi Aventis）負責配送。

星國衛生當局指出，至於國內另兩款針對北半球2020/21年流感季所使用的疫苗，仍會繼續使用。

南韓政府這次施打的公費與自費疫苗，來源包括綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科（SK Bioscience）、韓國疫苗（Korea Vaccine）及保寧製藥（Boryung Biopharma）等國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲（Sanofi）。
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