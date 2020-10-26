【國考變革】外交特考擬增設高階英文能力分組　申論可全英文作答

（台灣英文新聞／ 施家恩 台北報導）國內有媒體報導外交特考擬開放以英語作答，藉以吸納優秀華僑第二代人才，不過，媒體報導引述爆料指「國考開放英語作答」是為給如「口譯哥」趙怡翔等人大開方便之門，外交部周末特別澄清否認。

蔡英文政府的「新南向政策」下，加上當前國際情勢變遷快速，政府面對諸多國際雙邊或多邊事務，有召募更多元人才加入外交工作的需求。為滿足這項需求，外交部擬開放「外交特考」（俗稱外交官考試）考試科目英語作答（主試科目「國文」除外），讓在海外求學成長、熟悉地方政情人脈及語言的華僑第二代，也能有機會透過外交特考進入公務體系為國服務。

目前外交領事人員及外交行政人員考試多在每年九月舉辦，應試人員必須滿18歲，且不得超過45歲。外交三等的外交領事人員需具備大學以上學歷，但外交行政人員最低要求為高中職以上學歷。英文組及非英文組皆需通過英語檢定。以當前外交領事人員應試科目為例：第一試含外國文（依應試組別區分）、普通科目（國文及綜合法政知識，含憲法及比較政府）、專業科目（國際公法與私法，國際關係及近代外交史）、國際經濟、國際傳播。筆試部份除外國文之外，申論皆以中文作答。第一試錄取者，才能參加第二試，第二試口試占40%（外語個別及集體口試各占20%），合併計算後，擇優錄取。

曾經三度參與過外交特考西語組三等人員考試、目前在外商公司任職業務主管的A先生向Taiwan News表示，以他個人及身邊友人經驗，外特考試專業科目內容廣，非國內相關科系（國際關係、國際政治經濟、外交系等）學生難以自學就可應試，必須參加外特補習班接受密集課程才有辦法，而對於在海外出生、成長及求學的台／華僑來說，中文的聽及說雖無礙，但閱讀及書寫更是很大的挑戰及門檻，所以他們無法透過外交特考正式進入公務體系服務，相當可惜。

外交部表示，多元雙語人才需求孔急，目前外交部與相關主管機關初步研議的草案，是在原特考名額之外，另增設高階英文能力的分組名額，這並不影響任何考生的權益。特設高階英文能力分組的宗旨，是針對外交人員英文能力的特別要求，並非特別針對華僑第二代青年的身份，國內有志外交事務的青年本就可以報考，也是多一個報考應試的路徑。報導稱專為國外第二代所設，是不明就理的錯誤說法。

外交部同時也澄清媒體報導駐美外館有電報全英文撰寫一事，外交部指與駐外館處的電報往來，均以中文書寫，其中有部份重要談話內容，為忠實呈現對方原意，會要求以原文回報，讓外交部可作更準確的判讀與研析。台美關係重要且特殊，忠實呈現美方重要人士談話精確內容，而不僅以翻譯過之文字呈現，這是外館盡職、外交部負責的態度。