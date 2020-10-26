長痘、肥胖都是「多囊性卵巢症候群」惹禍　台灣醫：罹患糖尿病風險也高5倍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國內統計，不孕症患者中有近8%患有多囊性卵巢症候群，因慢性不排卵而無法自然受孕，且伴隨著長痘痘、肥胖、體毛變多等困擾。TFC臺北婦產科診所生殖中心王瑞生副院長提醒，多囊性卵巢症候群與「胰島素阻抗性」有密切相關，不僅有不孕問題，且易成為糖尿病等慢性病的高危險群，嚴重影響一生健康。

王瑞生醫師提到，判斷多囊性卵巢症候群的指標有三項：卵巢內多濾泡(大於16顆)、經期紊亂、男性荷爾蒙(睪固酮)過高，只要符合其中兩項，即可確診為多囊性卵巢症候群。

根據醫學研究發現，多囊性卵巢症候群肇因於「胰島素阻抗性」導致的胰島素失調！當胰島素過高，體內游離的男性荷爾蒙增加，近8成的多囊性卵巢症候群患者可從外顯特徵看出來，如：體毛變濃密、長鬍子、青春痘、黑色棘皮、肥胖等。

輕微的多囊性卵巢症候群患者經期可能仍很正常規律，有些年輕女性是因男性荷爾蒙偏高，對逐漸浮現外表特徵感到困擾，到內分泌科或婦產科看診才發現多囊體質。

因此，王瑞生醫師建議，準備懷孕的女性們，若長期觀察到自己外表、經期變化，建議及早求診內分泌生殖醫學，或利用孕前健康檢查再自費AMH等荷爾蒙相關檢測。臨床上除了使用口服及針劑的黃體素，也能用胰島素增敏劑Metformin (口服降血糖藥)，幫助讓月經恢復正常，增加自然受孕的機率。

要逆轉多囊性卵巢症候群造成的不孕，除了藥物治療，低GI飲食及規律運動能改善胰島素失調、控制體重，必須靠生活型態的調整恢復規律排卵。TFC營養師鍾佩瑾補充，根據國內統計，胰島素敏感度低是多囊性卵巢症候群女性各年齡層都會面臨的問題，因此要持續低GI飲食控制血糖，並建議用「外觀」、「口感」、「口味」三個指標來辨識GI(升糖指數)值的高低。

食物愈接近原型、加工步驟少、纖維含量高，在腸胃道內消化時間較長，有助於血糖緩升。舉澱粉為例，糙米飯的GI值較白飯低，而粥類、麵線糊等「糊化」的食物，即屬於高GI食物；在選擇水果則要避免攝取甜度過高的種類，愈酸愈好。除此之外，平時還能多補充含「鉻」的食物，例如牛肉、玉米、小麥、花椰菜，提升身體對血糖的利用率。

除飲食之外，運動方面亦不能怠惰。心律控制在120-130的有氧運動，如慢跑、游泳、自行車等等，運動維持30分鐘、有「喘」的感覺，可以增加肌肉對糖份利用燃燒脂肪。

王瑞生醫師提醒，生活型態的調整必須長期持續，多囊性卵巢症候群患者要拚自然受孕，建議年輕就要控制，否則等備孕時才準備改善飲食、運動習慣，仍是要和時間賽跑。不過，多囊性卵巢症候群由於基礎濾泡多，不孕療程中施打促排卵藥物後，進行取卵所得的卵數也會比較多，只需切記時時關注糖分的攝取，避免孕期得妊娠糖尿病，這會導致胎兒發育過大而提高孕婦生產的危險性，未來更有代謝症候群風險。

王瑞生醫師提醒，現代人飲食過度精緻、高糖分、運動量少，更加劇了胰島素阻抗性的「惡性循環」，對待多囊性卵巢症候群要如慢性病的前哨戰，它影響的不僅是生育，多囊性卵巢症候群患者罹患糖尿病的機率為一般婦女的五倍！因此，從年輕就要建立「早發現、早控制」、「保養持續一生」的觀念，育齡階段才能更輕鬆迎向好孕、母嬰平安，並保持長久的健康。