預防及減緩高爾夫球肘　醫師教你對策

【健康醫療網／記者曾正豪報導】高爾夫球肘總是讓球友們感到困擾，骨科醫師伊藤實佐子表示，所謂的高爾夫球肘，就是手肘內側骨骼突出的部分發炎進而引發的疼痛症狀，想要預防高爾夫球肘，就必須在運動開始前做好伸展運動，並在日常生活中進行伸展運動使前臂的肌肉放鬆。

打高爾夫手肘不適 掌握正確動作

伊藤實佐子表示，許多慣用右手的高爾夫球友把右手臂當作主體來揮桿，在觸球時的衝擊，例如反覆在堅硬的地板上或練習場薄薄的墊子上打球，就會導致高爾夫球肘。此外，有些人習慣在送桿時把左手肘拉過去，這個動作也會造成右手肘的負擔和疼痛，因此必須掌握不會對手肘造成負擔且正確的基本動作。

伊藤實佐子也指出，雖然手肘外側肱骨發炎的症狀被稱為網球肘，但也有可能發生在高爾夫球友身上，大部分都是慣用右手的進階球友，左手容易有網球肘，在觸球時會感到疼痛。發生高爾夫球肘的原因，第一是暖身運動做不夠，使得前臂的肌肉太過緊繃，再來就是握桿的力道太強。

此外，她提到，肩胛骨可動範圍較小的人，手肘也會承受較大的負擔。想要預防高爾夫球肘，就必須在球局開始前做好伸展運動，將兩隻手交叉放在胸前，拿著球桿朝左右轉動，就能有效增加肩膀周圍和肩胛骨的可動範圍。

日常生活中 進行伸展運動使前臂的肌肉放鬆

她建議，最快的解決辦法就是握桿握得輕一點，還要避免在打擊墊已經磨損的打位練習，盡量選擇使用厚一點的人工草練習墊的練習場會比較適合。此外，也要在運動前後、生活中學會放鬆肌肉。

1.抓住手掌來伸展手肘

手掌面向正前方，用另一隻手抓住手掌，讓這隻手伸直，就能伸展到手肘的內側。如果使手掌面向胸口來進行，就能伸展手肘的外側。

2.兩手交叉握住球桿朝左右轉動

兩手交叉握住球桿，朝左右兩側轉動。反覆進行這個動作，就能伸展肩胛骨和前臂。

伊藤實佐子 醫師

Itou Misako／ 骨科、運動醫生。1996年畢業於東京女子醫科大學醫學系，曾任職東京女子醫科大學醫院、聖瑪麗安娜醫院，目前為THE WELLNESS CLINIC GINZA beauty&sports院長。

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47851/

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