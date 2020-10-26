黃金陣容！東台灣池上藝術節絕美稻穗接棒開唱　台視11/7、11/14精彩轉播

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2020池上秋收稻穗藝術節邀請陳鎮川製作，由盧廣仲、張震嶽、艾怡良等六組歌手接力於10月24日、25日站上池上秋收的舞台開唱，並將於11/7、11/14在台視播出。

池上秋收稻穗藝術節為期兩日，台灣六組歌手在絕美的景色中開唱，票券在短時間內售完，更吸引不少名人到場，首日由甫推出新專輯的知本部落歌手桑布伊以古調開場，嘹亮的歌聲響徹池上。代表「地主隊」的他，以〈擁抱〉這首歌獻給土地，因為疫情就造成全世界的災難，「唯有彼此鼓勵、彼此擁抱才有力量，一起走下去。」桑布伊說。

來自嘉南平原的盧廣仲，演出歌曲包括〈魚仔〉、〈慢靈魂〉、〈刻在我心底的名字〉等五首曲目。演唱〈我愛你〉時，更以活潑的互動掀起現場第一波高潮。盧廣仲逗趣地說：「這幾天在池上吃飯，讓池上冠軍米已經成為刻在他心底的名字！」

台東女婿張震嶽雖然常往來花東，但第一次來到池上秋收的舞台。以一曲〈思念是一種病〉開場，傳遞人與人之間支持的力量。接續演唱〈小星星〉、〈愛我別走〉、〈自由〉等多首膾炙人口的歌曲，一口氣連唱11首，讓造訪池上秋收第一天演出的觀眾收穫滿滿。



張震嶽(左)與主持人曾寶儀(圖/台東縣池上鄉文化藝術協會臉書)

第二天的演出由金曲歌后、最佳作曲人艾怡良開場，她興奮地說：「我從來沒有在這麼綠意盎然的場地唱過歌，覺得很幸福。」現場被〈一整夜〉、〈帶我去一個陽光普照的島嶼〉兩曲炒熱，在稻田的微風吹拂下，艾怡良再以獨特嗓音輕輕吟唱著〈我們的總和〉、〈Forever Young〉，將現場觀眾帶入屬於她和土地的小小世界。

此次，艾怡良特別挑選陳昇的經典曲目〈把悲傷留給自己〉，邀請現場跨年齡層的觀眾一同演唱。最後一曲更演唱歐陽菲菲的〈擁抱〉，儘管全場都帶著口罩，仍阻隔不了現場熱情，觀眾舉起雙手與艾怡良大聲唱著「Don’t say goodbye 我不讓眼淚流下來」，嗨翻全場。

首位二度站上秋收舞台的 A-Lin 笑說：「真的很開心又能再次站上這個舞台，也覺得很感恩、很感動，一路來的路上看到稻田依然在、山依然在，大家依然很熱情。」她唱著〈大大的擁抱〉與現場觀眾打招呼，再一連演唱〈有一種悲傷〉、新歌〈抱歉，我不抱歉 I'm Not Sorry 〉、〈雨後彩虹〉，共四首曲目。在曾寶儀力邀下，A-Lin 重現 2016 年秋收時面向一望無垠稻田唱歌的景象，以嘹亮的歌聲將阿美族古調〈日出東方〉獻給池上的山和地。



茄子蛋(圖/台東縣池上鄉文化藝術協會臉書)

最後一組歌手茄子蛋一上場立即搖滾整座舞台，主唱阿斌說：「我們成團這麼久，第一次來到台東也第一次來到池上，實在是讓我這個都市俗開了眼界，唱歌的時候會忍不住多看看山和雲。」

為了讓更多無法親臨現場的朋友們，也能分享池上追求天地人平衡共好的生活價值、欣賞池上秋收稻穗藝術節的演出，今年特別由台視全程錄影，將於11/7、11/14在台視播出。

轉播訊息

電視轉播：台視

轉播時間

11/07(六) 15:00 - 17:00──播放10/24演出

11/14(六) 15:00 - 17:00──播放10/25演出

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第一集(池上秋收10/24演出) : 11/07(六) 17:00

第二集(池上秋收10/25演出) : 11/14(六) 17:00