南韓釜山國際影展台灣之夜在台北　「亞洲內容電影市場展」10/26正式開跑

釜山國際影展獲獎團隊在「台灣之夜在台北」分享心得(圖/文策院) 釜山國際影展獲獎團隊在「台灣之夜在台北」分享心得(圖/文策院)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)釜山國際影展「台灣之夜在台北」由文策院舉辦，該影展在10月21至30日舉行，第二屆的「亞洲內容獎」甫在10月25日下午舉行線上頒獎典禮，《誰是被害者》張孝全獲得最佳男主角殊榮。

本屆釜山國際影展，台灣獲選作品成果豐碩：《日子》、《孤味》及《消失的情人節》三部作品獲選影展單元，而在去年起針對全亞洲優秀電視和OTT連續劇頒發的獎項「亞洲內容獎」，也有《想見你》《誰是被害者》兩部作品入圍多項，成果豐碩。

文策院新聞稿表示，他們鼓勵跨界交流，從坎城Shoot The Book到釜山的EIP，藉由一源多用互相跨界激勵合作，也是我們想倡議的方向。今天在這裡大家一起「假出國」，藉韓國餐廳的氣氛，假裝人在釜山，為所有台灣優秀的創作團隊喝采慶功。

今年因疫情影響，台灣入選團隊無法前往釜山，文策院特別選擇韓國餐廳舉辦別開生面的「台灣之夜」，第一時間邀請團隊分享入選和得獎榮耀心情。文策院邀請獲選釜山影展電影團隊、入圍亞洲內容獎戲劇團隊、以及參與市場展會的影視出版業者一同與會，熱鬧滾滾。

《誰是被害者》在亞洲內容獎入圍五項。演出《誰是被害者》男主角演員張孝全，與《屍戰朝鮮》的韓國男星朱智勛共同獲得本年度「亞洲內容獎」最佳男主角。

張孝全因戲劇拍攝無法出席活動，特委託《誰是被害者》製作人徐國倫發表得獎感言：「釜山國際影展是我人生裡去過最多次的影展，很遺憾今年疫情因素無法再去一次。韓國現今在全球影視創作佔有很重要的位置，能獲得其相關獎項的肯定，感覺份外榮耀！也希望將這個獎獻給《誰是被害者》台前幕後一起打拼的劇組人員們，是大家共同付出成就了這部劇。」

導演陳玉勳是第二次參與釜山影展，很遺憾本年度無法造訪釜山，但猶記得《總舖師》在戶外放映的經驗：「上次總舖師在戶外放映很有趣，還我記得那個場面，有四千人場地放電影很過癮，而且釜山很像台灣基隆，有山有港口。在釜山的時候，每天很開心喝燒酒吃燒肉。本來很遺憾不能去釜山，但今天能到這裡參加台灣之夜很好。」

大霈分享入圍金馬獎最佳女主角期待的心情：「感覺入圍金馬就是我的演藝事業顛峰了！入圍十一項非常開心。但這次觀察到很多觀眾都是看到片尾跑完才離開，而且每次看片都有新的感受。」對於一源多用的可能，勳導說如果票房破億就有可能發展，「我們細水長流觀察看看。」

《孤味》導演許承傑說，「這次入圍釜山影展我們都受寵若驚，11月22日已在釜山首次國際放映，反應很好。」關於文策院所推動的「一源多用」，他表示：「《孤味》是很好的ＩＰ，當初也沒想到做成長片，期待票房的表現。」

此外，2020亞洲內容產業交易盛會「亞洲內容電影市場展」也將在10月26日至10月28日舉行，總計有36家廠商，126件電影與電視作品參與此次市場展會。本年度經大會邀請，文策院參加強調跨領域IP的E（Entertainment）IP 單元，台灣作為該單元的主題國家之一，共有10組出版、漫畫、遊戲等作品入選。