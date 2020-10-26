「新」繫臺灣 新住民為新冠肺炎疫情祈福

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，民眾必須隨時戴上口罩，且要拉開人與人之間的距離，而飛航的限制改變民眾旅遊型態，防疫新生活讓人重新檢視日常生活習慣，疫情的嚴峻與肆虐讓台灣人發現闔家平安、身體健康才是最大的財富與幸福。

臺中市第一服務站23日舉辦「新」繫臺灣-為新冠肺炎疫情祈福活動，號召身處臺灣的新住民、移工，以及外籍學生們，一起在祈福卡上用自己的母國語言寫下對家人、對國家的祝福及心願，並將祈福卡掛在平安樹上，透過各國新住民的集氣，讓臺灣更安全，世界變得更美好。

來自不同國家不同語言的祈福卡在平安樹上飄揚，顯得格外搶眼，當天適逢臺中市第一服務站家庭教育課程，來自印尼、越南、菲律賓籍的新住民，以自己國家的母語寫下祝福，「希望疫情能盡快過去」，「祝福家人都能夠平安」等字眼。

祈福活動於「2020 ATTA臺中國際旅展」同步開跑，10月23日至26日民眾可至旅展中移民署之攤位寫下祈福小卡，前500名完成祈福卡留言之民眾還可獲得精美小禮物，祈福平安樹未來將會在臺中市第一服務站樹立至12月31日。服務站主任周佑仁邀請民眾到站時可寫下祝福的留言，一起用正能量集氣，擊退疫情，迎接幸福的2021年。