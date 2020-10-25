【捷報!】藝人張孝全演出台灣電視劇《誰是被害者》在釜山影展大放異彩　與南韓朱智勛同奪最佳男主角獎

張孝全(圖中藍手套者) 以台劇「誰是被害者」與南韓「屍戰朝鮮2」演員朱智勛共同奪下最佳男演員獎。(Netflix官網) 張孝全(圖中藍手套者) 以台劇「誰是被害者」與南韓「屍戰朝鮮2」演員朱智勛共同奪下最佳男演員獎。(Netflix官網)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）第25屆釜山影展於21日至30日舉行，獎勵亞洲優秀電視劇的「亞洲內容獎」（Asia Contents Awards，簡稱ACA），今年邁入第二年，因疫情緣故改採線上頒獎。

結果台灣演員張孝全以台劇「誰是被害者」與「屍戰朝鮮2」南韓演員朱智勛共同奪下最佳男演員獎。

「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS）今年邁入第2屆，共有75齣亞太地區作品參賽，28齣獲得提名。台劇「誰是被害者」共入圍5項大獎，最終抱回最佳男主角大獎。

正在拍戲的張孝全獲知喜訊後表示，釜山國際影展是他人生裡去過最多次的影展，很遺憾今年疫情因素無法再去，中央社引述張孝全說: 「韓國現今在全球影視創作佔有很重要的位置，能獲得其相關獎項的肯定，感覺份外榮耀」。

在預錄的感謝影片中，張孝全也將這個獎獻給「誰是被害者」劇組所有工作人員，直言「是大家共同付出成就了這部劇」。

今年「亞洲內容獎」最大贏家，是韓星朱智勛主演的「屍戰朝鮮2」，除了最佳男演員獎外，還搶下最佳編劇、技術成就共3個獎項。

最佳女演員由韓劇「夫婦的世界」金喜愛與日劇「風平浪靜的閒暇」的黑木華共同奪下。最佳戲劇則頒給韓劇「山茶花開時」，以及新加坡戲劇Last Madame。

懸疑推理劇「誰是被害者」開播後，口碑爆棚，上線48小時就空降Netflix排行榜台灣第一名。飾演劇中連環命案關鍵人物「李雅均」的林心如，直呼角色可怕，一度不敢接演。

集結懸疑偵探元素的「誰是被害者」，由Netflix買下中國以外的全球獨播權，4月30日平台首播，網友熱烈響應，成為Netflix自2月公開台灣觀影排行榜後，名次最高的台劇。

「誰是被害者」講述鑑識官方毅任（張孝全飾）在一起詭異命案，發現關鍵證物與失聯已久的女兒有關。為了隱瞞警局同事趙成寬（王識賢飾）找出案件真相，方毅任與記者徐海茵（許瑋甯飾）聯手調查，辦案過程三方互相猜忌，不斷出現的被害者更讓案情膠著。

雖然「誰是被害者」很大篇幅都在描繪被害者，但飾演連環命案關鍵人物「李雅均」的林心如認為，透過黑暗角色也能傳達正面訊息。她表示，觀眾可從被害者們的改變看到生命曙光。「因為每個人都有家人、朋友或是下一代，活下去，人生就有無限的可能。」