（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）臺灣師範大學設計系教授林俊良的一幀「寬容」海報，接連拿下三項國際大獎，成績斐然引人注目。有意思的是，藍綠紅三色為主的設計，引發了敏感的政治聯想。

以寬容（Tolerance）為名的海報，呈現的是藍、綠兩張臉在紅色背景下親吻的畫面。作品以不同色彩，強調對意見與立場不同者，應持有寬容、尊重、寬待之態度，共創和諧社會。

此一作品獲得了美國傳達藝術（Communication Arts）設計年度卓越獎、Graphis雜誌白金獎，與厄瓜多國際海報雙年展（Ecuador Poster Bienal）榮譽獎。

根據師大，美國傳達藝術獎專業度更勝德國紅點設計獎，Graphis設計雜誌亦有業界「聖經」之美譽，設計年鑑乃全球指標性設計大賽。林俊良除了以「寬容」獲厄瓜多國際海報雙年展榮譽獎，尚有四件作品入圍該展。

獲獎無數的林俊良，本次是應紐約時報藝術指導、知名設計師Mirko Ilić之邀，為其「寬容」國際海報巡迴展進行創作。此展覽集結了各地藝術家，以同一主題揮灑創意。

作品雖未點出顏色的背後意涵，有網友已自行腦補，將之視為藍（國民黨）、綠（民進黨）、紅（中共）大和解的弦外之音。

台灣藝術家「寬容」海報贏設計大獎 網友：藍綠紅大和解？