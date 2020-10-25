中天換照案台灣 NCC 26日舉行聽證會　場外彈性交通管制•蔡衍明是否出席受矚目

中天電視換照聽證會26日舉行，新黨與藍天行動聯盟等團體，21日上午到國家通訊傳播委員會（NCC）外舉著寫有「公正已死 NCC」的標語並召... 中天電視換照聽證會26日舉行，新黨與藍天行動聯盟等團體，21日上午到國家通訊傳播委員會（NCC）外舉著寫有「公正已死 NCC」的標語並召開記者會，反對NCC關閉中天電視台，強調百分之百擁護新聞自由。中央社檔案照

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中天新聞換照聽證會26日舉行，外界關注中天換照承諾履行進度、內控機制、產業與國家安全等影響；此外，神旺投資董事長蔡衍明日前登報提到，願在前提條件之下出席聽證會，屆時，蔡衍明是否親自出席，同樣備受關注。

中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，鑒於中天新聞頻道換照案攸關國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等，依行政程序法決定召開聽證會，讓程序更完備。

這次是NCC成立14年以來，首次因為換照召開聽證會。主持人也從原本2名增加到3名，由NCC委員王維菁、林麗雲與蕭祈宏擔任。

學者認為，中天如何改善違規處分、落實自律機制，以及經營者的適格性、能否維持新聞編輯室專業自主，將是聽證會焦點。

根據NCC公告聽證會流程，將邀請當事人、利害關係人、鑑定人與其他參與人陳述意見，其中，當事人中天電視，以及利害關係人神旺投資、海洋投資與兆昇投資3家中天大股東，都將委由律師出席發言。

NCC表示，中天電視的新任董事長、總經理人選還在審查階段，形式上沒有代表人，但是中天電視現任董事林柏川、廖麗生等人，仍可以負責人身分代表出席。

至於鑑定人，將從傳播、財經、法律3個領域專家學者尋找，不過鑑定人名單要等到26日當天才會揭曉。

中央社報導，值得注意的是，日前NCC主動邀請蔡衍明出席，後來蔡衍明登報回應NCC，表達自己有意願出席，前提是NCC可以依法提供資料、提供足夠時間闡述意見。因此也讓外界關注他是否現身聽證會現場。

26日聽證會僅就議題讓各方發言，並不會做出換照與否的決議，聽證會結束後，為求謹慎，也會當場請參與者確認所有發言紀錄無誤。後續仍要等NCC召開委員會議進一步討論，最晚要在12月11日執照到期前做出換照決議。

社會各界對NCC換照案 看法不一

由於國家通訊傳播委員會NCC 26日將舉行中天電視換照聽證會，北市警方24日表示，因應場外333政黨團結聯盟等團體集會，26日濟南路二段、杭州南路至金山南路間東西向車道有彈性交管。

新黨與藍天行動聯盟等團體，21日上午曾到到國家通訊傳播委員會（NCC）外舉行「捍衛百分之百新聞自由，反對NCC關中天電視台」記者會，質疑NCC的獨立性，強調要擁護新聞自由。

另一方面台灣北社社長李川信、台灣客社社長張葉森21日曾舉行「NCC不要再放水言論自由非造假霸凌通敵－中天依法該撤就撤」記者會，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台換照案嚴格審查依法行事。

同屬旺旺集團的中時新聞網則在網頁最上方刊出「無限期支持言論自由、反關台、挺中天」的標語（如下圖) 。

10/26 NCC周邊交通管制

國家通訊傳播委員會（NCC）預計26日召開中天電視申請中天新聞台換照案聽證程序。包括333政黨聯盟等團體將到場抗議。

台北市政府警察局中正第一分局24日發布新聞稿表示，針對333政黨聯盟等團體申准於26日上午9時至晚間9時在NCC濟南路辦公室前道路舉辦「挺中天～反對撤照！」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，將進行交通管制。

交管範圍包括濟南路二段、杭州南路（不含）至金山南路（不含）間東西向全線車道，自26日上午9時起彈性實施管制、禁止車輛通行。

同時，將視現場集會、交通狀況及人數決定是否擴大交通管制範圍。

中正一分局提醒，駕駛人行經上述管制路段時，請配合減速慢行，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車。

圖/擷取自中時新聞網