（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著中國加強對台文攻武嚇，儘管美國依法有義務提供台灣軍援，但以往美國人民對介入台海衝突總是興趣缺缺。如今最新民調顯示，民心似已出現轉變，對協防台灣之支持度已然上升。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在《外交家》撰文指出，智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs，CCGA）最新年度調查顯示，若中國進犯台灣，有41%美國民眾支持美國派軍隊支援台灣，係1998年以來最高。

此外，CSIS今夏就「美國協防亞太盟友對抗中國威脅之重要性」對美國民眾進行調查，以1至10分評分，1代表不值得冒險保護盟友與夥伴，10代表甘冒極大風險馳援盟友。結果顯示，美國人對協防台灣的意願為6.69，高於澳洲的6.38。對日本、南韓與南海盟友的軍事介入支持度則分別為6.88、6.92與6.97。

葛來儀在文末指出，為起恫嚇作用，必須讓中國相信，美國願意馳援台灣。首先得確保美國有足夠軍力助台抵禦外侮，同時台灣亦須強化自身防禦能力。此外，美國大眾對台灣之防衛支持也不可謂不重要，畢竟這展現了美國人願對海外盟友伸出援手之決心，而這方為維護區域穩定之基石。

中國步步進逼 民調：美國民眾協防台灣意願上升