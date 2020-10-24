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2020印太商業論壇28日登場　台灣首次舉行主題會議

這場以台灣為主題的會議將聚焦台灣成功的抗疫經驗及醫療產業的公私合作

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/24 19:47
圖為2019年於泰國舉行的印太商業論壇（照片來源：美聯社提供）

圖為2019年於泰國舉行的印太商業論壇（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）由美國政府、美國商會與越南相關單位共同舉辦的2020年印太商業論壇將於10月28日至29日在越南河內舉行，因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，活動將採實體、虛擬並行，台灣外貿協會也將首次舉辦以台灣為主題的會議。

日前才訪問台灣的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）透過影片表示，「這場論壇展現我們對合辦國家越南的合作承諾，也能讓我們與其他印太地區的國家一起推動自由市場和民主原則。隨著我們努力從疫情中復原及重建，我們經濟和商務上的聯繫，將會比以往更為重要。」

台灣外貿協會也將首次在印太商業論壇（ Indo-Pacific Business Forum ）舉辦以台灣為主題的會議。在10月28日12時35分由緯創醫學科技副總經理莊詔仁、外貿協會董事長黃志芳，以及敏成股份有限公司董事長古思明，以《新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係》（Taiwan Model on COVID-19: Forging public private partners in the medical industry）為題與談。

根據議程介紹，該場會議將透過不同領域的代表，分享台灣此次卓越的武漢肺炎防疫經驗，以及台灣如何打造醫療產業公私合作模式。此外，貿易協會也將推出一座抗疫虛擬展館，藉由該數位平台，期盼連結台灣私人企業、專家與美國乃至於印太地區的公司、醫院及專家等，共同對抗武漢肺炎。

印太商業論壇今年邁入第三屆，由美國政府、美國商會、越南政府、越南工商會，以及美國東盟（ASEAN）商業理事會合作舉辦。為期兩天活動中，越南副總理范平明（Pham Binh Minh）、美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）等人也將發表演說。
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