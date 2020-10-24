2020印太商業論壇28日登場　台灣首次舉行主題會議

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）由美國政府、美國商會與越南相關單位共同舉辦的2020年印太商業論壇將於10月28日至29日在越南河內舉行，因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，活動將採實體、虛擬並行，台灣外貿協會也將首次舉辦以台灣為主題的會議。

日前才訪問台灣的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）透過影片表示，「這場論壇展現我們對合辦國家越南的合作承諾，也能讓我們與其他印太地區的國家一起推動自由市場和民主原則。隨著我們努力從疫情中復原及重建，我們經濟和商務上的聯繫，將會比以往更為重要。」

台灣外貿協會也將首次在印太商業論壇（ Indo-Pacific Business Forum ）舉辦以台灣為主題的會議。在10月28日12時35分由緯創醫學科技副總經理莊詔仁、外貿協會董事長黃志芳，以及敏成股份有限公司董事長古思明，以《新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係》（Taiwan Model on COVID-19: Forging public private partners in the medical industry）為題與談。

根據議程介紹，該場會議將透過不同領域的代表，分享台灣此次卓越的武漢肺炎防疫經驗，以及台灣如何打造醫療產業公私合作模式。此外，貿易協會也將推出一座抗疫虛擬展館，藉由該數位平台，期盼連結台灣私人企業、專家與美國乃至於印太地區的公司、醫院及專家等，共同對抗武漢肺炎。

印太商業論壇今年邁入第三屆，由美國政府、美國商會、越南政府、越南工商會，以及美國東盟（ASEAN）商業理事會合作舉辦。為期兩天活動中，越南副總理范平明（Pham Binh Minh）、美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）等人也將發表演說。