協助新住民取得就業證照 台灣勞動部提供國語口唸試題服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為強化國人就業所需技能水準，勞動部自63年開辦技術士技能檢定，因應產業專業技術人力需求，除開放新住民納入報檢對象，針對部分新住民報檢人次較多職類已提供學科測試國語口唸試題服務，歡迎新住民朋友於報檢時一併提出申請。

根據移民署統計，在台新住民人數超過56萬人，勞動部自1994年起開放新住民報名參加技術士技能檢定，近3年新住民報名參加技能檢定累計人次達11,613人次，其中以美容、中餐烹調、烘焙食品、保母人員及照顧服務員職類人次居多。

勞動部表示，為協助新住民朋友取得就業所需技術士證，針對新住民朋友參加技能檢定人次較多之「中餐烹調」、「照顧服務員」、「美容」、「女子美髮」、「烘焙食品」、「保母人員」、「固定式起重機操作」及「堆高機操作」職類丙（單一）級學科測試，已提供國語口唸試題服務，近3年申請上開輔助服務措施共計840人次。

目前技能檢定開辦140職類，測試方式區分為全國技能檢定、專案檢定與即測即評及發證三種服務模式，基於學科國語口唸試題須於測試前預錄試題，再於測試時安排應檢人集中考場應試，目前僅開放全國技能檢定受理申請。

勞動部表示，新住民參加技能檢定職類如有學科口唸試題服務需求，可先行查詢每年全國技能檢定三梯次辦理職類級別，並於報名技能檢定時，填具簡章所附國、臺語學科試題協助申請表，勾選應檢職類及應檢地點，勞動部將依申請需求安排相關學科口唸試題服務。