民進黨連江黨部揭牌　蔡英文：台灣、澎湖、金門、馬祖是「命運共同體」

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）民主進步黨在馬祖連江縣成立的黨部今（24）日揭牌，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文透過影片致意，表示「台澎金馬是命運共同體」，執政團隊將持續動離島建設與發展。

前民進黨馬祖立法委員候選人李問在1月間的立委選舉落選後，便誓言要深耕當地，隨後宣布創立民進黨連江縣黨部，並擔任首屆主委。黨部於7月11日成立，今日舉行開幕暨揭牌典禮，行政院政務委員張景森，以及民進黨現任及前任秘書長林錫耀、羅文嘉等人皆親自出席。

蔡英文則透過預錄影片表示，「我們希望透過在馬祖成立黨部，服務更多有需要的馬祖鄉親，展現執政團隊推動離島建設發展的決心。台澎金馬是命運共同體，共同守護了民主、自由，民進黨也是一個服務全民的政黨，我們將持續重視馬祖鄉親的權益，包括交通建設、海洋環境等。」

李問致詞時表示，連江縣黨部成立三個月來已經完成許多重要工作，包括爭取海巡署自9月底開始接力派駐大型船艦來支援馬祖，處理中國抽砂船的問題，接下來政府也將繼續推動修法，增加罰金、罰則，以嚇阻違法業者，守護海洋環境。

李問提及，黨部的設立希望破解民進黨要「放棄金門馬祖」的迷思，他強調，民進黨才是能捍衛國家主權完整性的政黨，民進黨兩次執政經驗中，也對離島建設用心投入。

李問表示，「台澎金馬」是命運共同體，「我們的國家固然不是秋海棠，也不只是單一一顆番薯，而是西太平洋上多重島嶼組成的群島家園，因為信仰民主、自由、和平與繁榮而團結在一起。」

李問也指出，不管是中華民國派還是台灣派，只要不贊同「一國兩制」與威權統治，大家都是同一派，要一起守護民主與自由；最後，他提及希望秉持 「守護海洋，決心無限」、「行銷馬祖，創新無限」，以及「服務鄉親，熱忱無限」的精神，不分黨派為馬祖的公益努力。

根據民進黨，這是民進黨睽違20年再一次創立地方黨部，上一次舉辦地方黨部開幕，是2000年7月由翁明志在金門創立民進黨金門縣黨部。目前馬祖約有120名黨員。