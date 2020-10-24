台灣桃園驚爆移工舞廳販毒案 一舉抓獲百名吸毒越南籍舞客

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）桃園市警察局今（24）日破獲一起移工舞廳販毒案，拘捕越南籍販毒者3人，當場查獲毒咖啡包等證物，本案後續將依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地檢察署偵辦。

桃園市警察局今（24）日凌晨2點，動員桃園、蘆竹分局、保安、交通警察大隊、外事科及內政部移民署桃園市專勤隊、海巡署桃園查緝隊等上百名警力，在桃園地檢署的協助下，鎖定已有多次違規裁罰紀錄、已被裁處停止營業，卻仍繼續營業的蘆竹區外籍移工舞廳，拘捕該營業處所阮姓負責人及共犯等3名越南籍涉嫌販毒者。

警方當場查獲毒品咖啡包及MA毒品等證物，並帶回疑似施用毒品的舞客共122人，其中本國籍14名、越南籍108名，本案後續將依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地檢察署偵辦。

警方表示，本案查扣的毒品證物眾多，包括毒品咖啡包68包（含袋毛重467.01公克）、PMMA藥錠52顆（含袋毛重19.51公克）、糖果包裝愷他命8包（含袋毛重1.94公克）、疑似毒品捲菸12支、愷他命粉末1包、毒品巧克力包4包及液態安非他命2瓶。

後續將依毒品危害防制條例，裁處該營業處所負責人，必要時針對營業處所予以斷水斷電，而若有涉及違章建築的部分，也將依法拆除。