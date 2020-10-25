【我出去一下】台灣資深媒體人劉玉嘉的 西班牙800公里朝聖之路 X 馬里亞納海溝高年級實習生

（台灣英文新聞/宇妍 台北採訪報導) 10月14日晚上7點,，時隔剛好兩年，我又來到仁愛路益品書屋聽演講。這次的講者是有30年經歷的資深媒體人、前主播劉玉嘉。他之前曾經舉辦過兩場「從心歸零--800公里聖雅各朝聖之路」新書分享會，這次是一場公益演講。

圖/劉玉嘉臉書.益品書屋

圖/台灣英文新聞 宇妍攝影

圖/台灣英文新聞 宇妍攝影

這場演講和前兩次最大的不同在於，劉玉嘉穿了陪他走過800公里朝聖之路的「戰鞋」。沒錯，劉玉嘉演講時強調，ㄧ但你下定決心要挑戰這個聖雅各朝聖之旅，一雙好鞋絕不可少（如下圖) 。

劉玉嘉的「戰鞋」(圖/劉玉嘉臉書.益品書屋)

劉玉嘉說他不是教徒，但這條路有ㄧ種莫名的魅力 ，會讓你想ㄧ直想要走下去，他中途雖然曾經因為腳痛停了下來，但最終還是依照計畫用35天完成了這趟行程。而最後一天剛好是他的生日。他承認這是刻意的安排，希望這趟旅行的結束，象徵自己徹底重生的起點。

他告訴出席演講的大家，英文不好沒關係, 現在有手機翻譯軟體可以幫忙, 更重要的是用真誠的心和勇氣，跟ㄧ路上遇到的世界各國人士交流。

沒有人規定要花多少天走完這條朝聖之路。他形容這是一趟另類的旅行，直白一點說就是苦行。路雖長，但沒有年齡限制。

劉玉嘉在這條路上看到的旅人從5歲到70歲都有，他也碰到一個來自台灣的阿嬤團，她們的計畫就是慢慢走，預計花兩個半月。

聖雅各之路也被稱為朝聖者之路，起自歐洲各大城鎮，終點位於「西班牙聖雅各大教堂」，並延伸到菲尼思特雷海岸的一條步道。

圖/台灣英文新聞 宇妍攝影

劉玉嘉說，事實上西班牙朝聖之路共有6條，其中最富盛名的，就是從法國小鎮聖讓皮耶德波爾一路沿著西班牙北走到聖城的「法國之路」，大約有800公里。劉玉嘉總共花35天走完「法國之路」，經過227個大城小鎮。

劉玉嘉說，雖然是「苦行」，但其實朝聖的每ㄧ天行程都宛如重生，能看到生命中新的風景。

而朝聖路上認識的人，走著走著就跟家人一樣，雖然因腳程不同，有時會拉開距離，但總會在某個地方再度相會。因為有了認識的人，也讓他轉移了剛出發時跟沉重背包奮戰的糾結，到了後面幾天更毅然決定斷捨離，丟掉不需要的物品，或偶爾託運，讓自己朝聖的路程走得更自在。

天主教「聖雅各朝聖之路」自西元9世紀開始，長達一千年的時間，從未因為戰亂或瘟疫而封閉，今年卻一度因為武漢肺炎疫情暫時封閉這條步道，所幸7月1日已經重啟。

這條朝聖道路，每年吸引多達30萬旅客，台灣資深主播劉玉嘉，親身走過這條路之後，將沿路上的見聞，寫成《從心歸零--800公里聖雅各朝聖之路》這本書。今年6月ㄧ出版它就成為暢銷書 。

圖/台灣英文新聞 宇妍攝影

書中寫道，ㄧ位外籍朋友曾問他:「劉，辭掉一家公司高階主管的工作（編按: 即大雲文創總經理職務) 來走這條路，不覺得可惜嗎？」劉玉嘉說:

劉玉嘉的起心動念，最初是和太太一起觀看德國片《我出去一下》（I’m Off Then），被劇中的西班牙千年朝聖古道「聖雅各之路」吸引，後來又找了美國電影《朝聖之路》（The Way）來看，心頭更加嚮往，「覺得這地方真的太棒了！」即使沒有信仰的因素，還是強烈感受到「這條路在召喚我」，開始設想實地走訪的可能性。

聖雅各的天空 電影預告超連結

周圍朋友聽了他的想法，都覺得他「太任性」。但劉玉嘉評估過，女兒已快完成留學，工作多年也有些積蓄，加上妻子全然支持他「出走」，他想，接下來的歲月裡，每年完成一項挑戰多好，「再拖延一下，就永遠也不會做了。」於是毅然辭職，踏上這條800公里的朝聖之路。

走完朝聖之路後，這位56歲的資深媒體人又接下另一個挑戰，在年輕競爭者環伺的情況下，他於2019年入選「馬里亞納七日實習生」。工作內容主要是示範海島裡的吃喝玩樂項目，推廣觀光，有媒體形容這是「世界最爽工作」。由於過去大多都是年輕辣妹脫穎而出，他笑稱自己以50世代大叔之姿突破重圍，堪稱「高年級實習生」！

想要熱情擁抱大海的劉玉嘉為了符合工作要求，還花了4天時間學潛水，並順利拿到潛水執照。

劉玉嘉最近在臉書預告，第二本書也就是關於高年級實習生的馬里亞納海溝跳島遊記已經完稿，寫了五萬字，他也摘錄了好幾段跟粉絲頁的讀者分享，希望大家在出書時繼續支持這位「質男大叔」。