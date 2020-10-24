台灣24日新增2例武漢肺炎確診　自菲律賓、美國移入

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）國內今（24）日兩例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）案例，皆為境外移入，分別自菲律賓及美國入境。

中央流行疫情指揮中心今日下午召開臨時記者會。疾病管制署副署長莊人祥表示，今日新增的案549為20多歲菲律賓籍女性，因工作於9月30日持前三日陰性採檢證明入境台灣，入境後至集中檢疫期滿均無症狀，10月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性。

案549在檢疫期滿後由仲介安排至隔離宿舍進行自主健康管理，並於10月22日再由仲介安排至醫院自費檢驗，於今日確診，目前住院隔離中。

莊人祥指出，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，包含接送車輛之司機三人及同事三人，因皆有佩戴口罩，列自主健康管理；另六人為與個案一同至醫院採檢之同事，採檢結果均為陰性，然接觸期間未確實佩戴口罩，列居家隔離。

另一新增案例（案550）為30多歲台灣籍男性，今年10月2日出境至美國，並於10月18日返國，入境時無不適症狀；個案於10月21日居家檢疫期間出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛，以及全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，由於個案發病前兩日均於住家進行居家檢疫，未有同行及同住接觸者，因此無匡列接觸者。

根據統計，截至目前累計100,306例武漢肺炎相關通報，包括 99,044例排除，550例確診，其中458例為境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及一例不明。

確診個案中七人死亡、502人解除隔離，目前仍有41人住院隔離中。