台灣高雄「無關書店」登CNN旅遊版 黑暗中靈魂閱讀

位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（圖取自facebook.com/wuguanb... 位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（圖取自facebook.com/wuguanbooks）

位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。美國有線電視新聞網（CNN）特地加以報導，稱這家書店有藝術展覽的氛圍。

這家獨特的書店由曾獲獎的建築師暨空間設計師朱志康創辦。他曾於中國成都設計「方所書店」，當地媒體盛讚為中國最美書店。

無關書店的漆黑環境和一本本微光下的書，營造出書籍「漂浮」起來的幻象，店內400個書架，每個架上只展示一本漂浮的書，彷彿空間裡除了書以外，再無其他。

店長蘇郁珊接受CNN旅遊版訪問時說：「這樣的設計是為了讓人專注在每一本書上。當你處在一個黑暗的環境裡，其他感官會更敏銳。」

這家實驗性書店門口玩笑似地列出一些規則，除了禁用手電筒和閃光燈之外，還包括「被踩到腳請勿叫喊，大力踩回去」；「若有人和你看中同一本書，直接把書買下，或者向他/她要電話」。

其中一條守則會讓英國小說「哈利波特」（Harry Potter）迷會心一笑：「如果你覺得店裡太暗，就撿根樹枝大喊Lumos。」在小說中，Lumos是點亮魔杖的咒語。

無關書店不只是書店，工作人員認為，有比買書更重要的事，因此強調「靈魂閱讀」。

蘇郁珊說：「在這個環境中，你可以自由做自己，與自己的靈魂、最真的自己對話。」

基於這個理由，無關書店入口處布置成靈堂，意謂訪客來到這裡，就該放下形象、評判的枷鎖。

蘇郁珊表示，造訪無關書店，就是要和自己獨處，找到一本有共鳴的書，而不是拍照上傳社群網站。

無關書店的書籍品項不多，重點在於創造體驗。

蘇郁珊說：「雖然我們的書不像一般書店那麼多，但大家可以花更多時間（在這裡）與書對話。黑暗的環境讓人們較敢翻閱他們在其他書店不敢拿起的書。大多是情色書，但也有關於靈魂、情感或負能量的書。（黑暗空間）幫助人們鼓起勇氣叛逆，或直面自己的傷口。」

無關書店目前僅限18歲以上造訪，因為店內有些敏感書籍，且兼售一些可能兒少不宜的商品，像是情趣用品。

蘇郁珊說：「我們原本以為可能會發生的事，例如客人絆倒、睡著或偷竊，幾乎從沒發生過。但很多人不太敢進來，因為他們怕黑，以為這是間鬼屋。」