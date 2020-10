青雅中餐廳秋季感恩饗宴 波士頓龍蝦陪你天涼好個秋

秋天正是海鮮饕客們期待能大啖海味的季節,台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳即日起至11月15日推出「秋季饗宴-波士頓龍蝦套餐」,每隻波士頓龍蝦只要1,040元起(約500公克),從口味濃郁的「避風塘」、清爽的「金沙麥片」或小朋友喜愛的「醬燒栗子南瓜」等共有七種吃法可讓饕客挑選,從此秋天不再只讓螃蟹專美於前!此外,好評、讚聲不斷的中午港點吃到飽專案也在10月迎來2.0版,菜色全新升級以外,更新增了肉類和多道點心,「柱侯燜牛腩筋」、「金蒜豆豉蒸排骨」等私房菜品項豐富,現點現做,即刻攻佔港點控的胃!訂位專線(02)2958-3770 轉青雅中餐廳。

蝦蝦儂感恩季節大回饋 避風塘炒波士頓龍蝦顛覆港式經典

台北新板希爾頓酒店希望能趁著帶有感恩氣息的秋季,回饋2020年一路相挺的消費者們,即日起至11月15日推出「秋季饗宴-波士頓龍蝦套餐」,無論是帶有異國風情的星洲辣椒炒.配炸饅頭、醬燒栗子南瓜或避風塘,還是台味十足的XO醬、薑蔥豆豉、蒜蓉粉絲蒸及金沙麥片,共推出七款料理方式就是要讓饕客們大飽口福!青雅中餐廳副主廚邱稼麟,特別推薦避風塘及醬燒栗子南瓜這兩種吃法。避風塘炒蟹是香港著名的名菜色之一,但這一次邱副主廚顛覆過往,以避風塘炒波士頓龍蝦決勝負!炸得酥脆的蒜酥口感甘脆焦香,酥而不腻,覆蓋在飽滿的波士頓龍蝦肉上,正宗地道的港味絕對是人氣首推!醬燒栗子南瓜特選用顏色橘紅甜度高的日本南瓜及栗子,兩者本身都帶有天然的甜味,不需再加過多的調味品就能完美的提出龍蝦鮮味,每一口滋味都甜蜜,適合所有年齡層消費者品嚐。

午餐港點吃到飽全新升級 湯品、時蔬、肉類、主食、港點、甜點通通有

隱藏在青雅中餐廳裡的超人氣平日午餐專案「用心點.用點心 Dim Sum all you can eat」,2018年甫推出就得到非常多的好評,不定時更新菜單讓死忠顧客們感到驚喜。「用心點.用點心」在今年10月推出全新2.0版,除了原有的湯品、時蔬、主食、港式點心及甜點外,新增了肉類選單來滿足饕客們的胃。邱稼麟副主廚首推「柱侯燜牛腩筋」,選用帶筋和漂亮油花的牛腩,先蒸兩小時讓肉易入口,再花三小時以秘製滷包滷至牛腩入味,最畫龍點睛的是還加入了獨家炒製柱侯醬,這就是每塊牛腩入口濃郁香醇的秘密。港式點心類選項也是大躍進,從現有的8項新增至13項,保留了最受大眾喜愛的香煎臘味蘿蔔糕、鮮蝦腐皮捲,新增了詢問度破表的叉燒包和金蒜豆豉蒸排骨以港點靈魂脆皮叉燒酥和多項經典港點,就是要讓饕客們一筷在手,香港暢遊。

「秋季饗宴-波士頓龍蝦套餐」即日起供應至11月15日,一隻龍蝦(約600公克)售價1,680元+10%,可任挑一款料理方式。兩隻龍蝦(一隻約500公克)售價2,080元+10%,可任挑兩款料理方式。「用心點.用點心」供應時間為平日周一至周五午餐,每人新台幣980元+10%,即日起至12月30日持紙本振興券不限金額,可享兩人同行75折優惠(服務費需另計,適用周一至周四午餐)。訂位專線 (02)2958-3770 轉青雅中餐廳。