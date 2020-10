拜登子杭特「電郵門」又爆出新神秘人物「O」 前白宮策士班農：有人想到歐巴馬嗎？

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)美國總統辯論昨(23)日迎來最終場,美國民主黨候選人拜登在辯論會上,鄭重否認曾經收過任何國外來源的金錢。但其子杭特的「電郵門」風波卻未見消退,杭特中國合夥人鮑布林斯基(Tony Bobulinski)日前公開承認,拜登就是杭特郵件中的「大人物」(the Big Guy),而美媒則指,郵件提及的另一個神秘人物「O」就是美國前總統歐巴馬。

拜登次子杭特在中國事業的合夥人鮑布林斯基22日出席總統辯論,並交出自己於2015年至2018年間使用的3支私人手機作為證據,證明自己在這4年間與杭特的簡訊往來。

《華盛頓時報》報導,鮑布林斯基表示,杭特將在中國的信貸額度轉換成他個人的存錢筒,目前已經將手機及相關文件交給FBI及參議院委員會。

《自由時報》報導,曾任美國總統川普首席策士的班農在其推特中貼出一段影片,內容直指拜登的弟弟詹姆斯2017年10月寫給杭特的信中,寫著「拜登與「O」見面,雙方正在討論一項誇張到不可思議的收購交易」

信中強調「商業生涯中最大的2個日子正在等著我們!」

班農在節目《戰情室》強調,信中詹姆斯要杭特保持冷靜,與他合作,避免造成損失。

但這個神秘人物「O」到底是誰?

班農在貼文中表示,「我們已經知道誰是大人物了,但是這個神秘人物「O」是誰呢? 」

班農語帶保留地說,「有沒有人想過前總統歐巴馬呢?」

