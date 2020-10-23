越南水患逾百人喪命　台灣捐贈1,166萬助賑災

越南自9月底起連續遭逢水患及風災，軍方至今已出動數百名軍官與軍人協助搜救，但也因土石流折損不少人力（照片來源：美聯社提供） 越南自9月底起連續遭逢水患及風災，軍方至今已出動數百名軍官與軍人協助搜救，但也因土石流折損不少人力（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）越南中部地區自9月底以來連續遭逢數次水患及風災，造成當地人民嚴重傷亡及財產損失，我國駐越南代表處今（23）日便代表政府捐贈越南政府美金40萬元（約新台幣1,166萬元），盼賑濟災民並協助災後重建。

在今日的捐贈儀式上，我國駐越南代表石瑞琦代表政府、人民及越南台商向越南政府與受災的人民表達台灣誠摯的慰問與關懷。負責統籌全國救災工作的越南災害防治總局總局長陳光懷（Tran Quang Hoai）則代表政府接受捐贈。

根據外交部，石瑞琦指出，台灣人民對越南中部的災情感同身受，所以在第一時間伸出援手；在越台商及台灣非政府組織也正積極動員，並調度物資協助災民，盼越南中部地區早日災後重建，當地人民盡速恢復正常生活。

陳光懷也代表越南政府對台灣政府與人民的關懷與慷慨捐輸表達誠摯感謝，並表示越南政府會對台灣的捐款做最妥善的規畫，並儘速分配給災區最需要的民眾。

外交部提及，目前在台灣有超過32萬名越南籍移工及新住民，台灣與越南不僅是好夥伴，更是親如手足，因此在越南人民最需要協助的時刻，政府與人民同越南站在一起，期盼受創的家園儘速重建，傷者早日康復，同時希望未來台越雙方在減災、防災等領域持續強化雙邊交流與合作。

越南中部地區，包括廣治省（Quang Tri）與承天順化省（Thua Thien Huei）近期連續遭逢水患及風災，水災與土石流至今已造成114人死亡、20人失蹤，其中包括數十名在救難過程中遭遇土石流而不幸喪命的軍方人士。

根據路透社報導，軍隊在越南被交付重要救災任務，天災發生至今軍方已出動數百名軍官與軍人攜帶重型裝備，與搜救犬一同搜救；然而此次面對數十年來最嚴重的水患，軍方的折損也可說是和平時期最嚴重的。

除了人員傷亡慘重，越南中部也估計有數十萬家園被摧毀，學校等設施則被迫關閉。