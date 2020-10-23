運動耐受力差、呼吸困難別不當一回事！　當心「這病」悄上身

【健康醫療網／記者曾正豪報導】50歲的黃先生，五年前因呼吸困難曾至醫院求診，醫師告知電腦斷層發現有肺栓塞需要外科手術，但其因為症狀不嚴重拒絕開刀。幾年來，就一直為呼吸困難所擾，直到最近症狀加劇，才再次就醫；經成大醫院肺栓塞團隊評估後，發現他罹患的是少見的慢性肺栓塞性肺高壓，在安排了四次肺動脈氣球血管成形術治療後，黃先生的呼吸困難終於得到改善。

慢性栓塞性肺高壓 早期無症狀、診斷困難

成大醫院張獻元醫師指出，慢性栓塞性肺高壓的成因是肺動脈栓塞後，因無法消融之血塊長期阻塞及漸進性血管重塑，進一步導致肺動脈壓力相對應增加，而呼吸困難的症狀也會隨之惡化，最嚴重甚至會導致右心衰竭而死亡。

此類病人在早期大多沒有特定的症狀，常見的症狀僅只是運動耐受力差、呼吸困難而已，加上部分病人並沒有明顯的肺栓塞病史，因此在早期診斷上極為困難，甚至有不少病人是由於心臟超音波發現有肺高壓才進一步確診；據過往資料顯示，平均每位病人需要耗費14個月才能得到正確診斷。

肺動脈氣球成形術、傳統手術 2種治療方式都具有良好效果

目前除了藥物治療以及傳統外科手術的肺動脈內膜切除術之外，還有導管介入治療的肺動脈血管氣球成形術。傳統手術目前仍為一線治療，但手術風險確實是個必須考量的因素；而導管介入治療只需從股靜脈或內頸靜脈打針，而後導管深入至肺動脈處理，傷口較小、風險較低且術後恢復快，但缺點是需要分多次治療。

此外，部分資料指出，肺動脈氣球成形術與傳統手術在效果上相去不遠，大部分病人都能從這兩項治療中得到良好的療效。

不用開刀也能治療 身體出現異狀應快就醫

目前慢性肺血栓性肺高壓可使用肺部灌流/通氣掃描(V/Q scan)篩檢是否有灌流異常，也可使用心臟超音波檢查是否有肺高壓，如果兩者都有問題，再安排進一步電腦斷層肺動脈攝影及右心導管確診。

張獻元醫師強調，慢性肺栓塞性肺高壓不再只是個不開刀就無法治療的疾病，導管介入治療配合藥物治療一樣有很好的療效，如果懷疑有此疾病，應盡速到大醫院就診。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47842/

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