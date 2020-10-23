習近平：共產黨是中國人民主心骨，惹了會出事的！ 網嘲：又在綁架14億「韭菜」 了？

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國共產黨今日舉行「抗美援朝70週年大會」，黨內高層集體出席，最高領導人習近平一改過去風格，強硬對美喊話「中國人民惹不得，如果惹翻了，是不好辦的！」，許多網友諷刺中國人民「又被代表了」。

「抗美援朝70週年紀念大會」23日在北京人民大會堂舉辦，長達38分鐘的談話中，習近平將美國描述成「不可一世的侵略者」，並盛讚中國打敗「武裝到牙齒的對手」，並打破了「美軍不可戰勝的神話」，迫使侵略者於1953年在停戰協定上簽字，這都是「仰賴中國共產黨的領導」

習近平強調，「抗美援朝戰爭偉大勝利就是證明，黨始終是中國人民最可靠、最堅強的主心骨」

習近平還大嗆美國，表示「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中國人民是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」

隨著美中對峙矛盾逐漸升級，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在7月23日的談話中，將中國共產黨與中國人民區隔開，讓一直以來自認「代表14億人民」的中國共產黨急得跳腳。

中國外交部發言人及各共產黨高層在之後的談話中，都會拉上了「中國人民」當做共產黨後盾。

但是習近平這番罕見強硬的談話卻被大批台灣網友嘲諷，「真不懂航母只敢在內海繞的國家 有啥資格講話」

「抗美援朝結果國民黨降軍當砲灰」「中國人民不都是韭菜嗎?」

「中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的，所以才要花大錢維穩…」

「又在綁架全體中國人了 韭菜真可憐」

「講得好像惹美國人就沒關係一樣」

「人家是針對你共產黨，你這批人動不動就把「中國人」拿出來當肉盾，要臉嗎？你們」