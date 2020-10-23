台灣贈捷克口罩產線待交運 20萬片N95先救急

台南自動化設備製造商東建安捐贈捷克5條全自動 N95等級3D立體口罩生產線，交運日期尚待台捷雙方議 定。圖為稼動中的產線。 （照片來源：東... 台南自動化設備製造商東建安捐贈捷克5條全自動 N95等級3D立體口罩生產線，交運日期尚待台捷雙方議 定。圖為稼動中的產線。 （照片來源：東建安／中央社提供）

捷克參議院議長維特齊22日晚間在臉書粉絲團預告，台灣援贈捷克的10萬片口罩及5條口罩產線很快就會運抵。援贈者、台南自動化設備製造商「東建安」總經理郭立霖今天說，口罩約兩週後啟運，產線則待台捷雙方敲定交運細節。

捷克的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情近日急速惡化；據捷克衛生部統計，總人口約1072萬的捷克過去一週每天有超過9000人確診，確診人數占總人口比例高過其他歐盟國家。捷克政府10月5日宣布為期30天的緊急狀態，至11月3日止。

被問及為何決定捐贈口罩產線，郭立霖告訴中央社記者：「就是為了那句話！」維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台期間在立法院演講，結尾以中文說「我是台灣人」，藉此傳達對自由民主台灣的支持，令郭立霖大受感動，決定善用自己的機械專業，幫助他「熱愛的捷克」及其人民。

郭立霖說，他和捷克的緣分早在2006至2007年就結下了。當時因為參與國際工程標案，他4度往返台灣與捷克，每次在捷克最長停留3週，走訪了不少城鎮、結交各界友人，至今仍與其中一些人保持聯繫。

維特齊8月30日至9月4日率89位含政治、文化、科研、商業等領域人士訪台，在台灣掀起一陣「捷克風潮」，並創下捷克現任政治人物訪台最高層級紀錄。

9月3日，維特齊離台前一天，郭立霖致電深耕產業界多年的行政院副院長沈榮津，表達捐贈意願，隨即著手準備給捷克的禮物。他說：「我的想法很單純，就是幫台灣做點事、感謝捷克對台灣友好，沒有任何政治意圖。」

郭立霖計畫捐贈的是每分鐘產量為30片的全自動N95等級3D立體口罩生產線。他原以為10月即可交運，為捷克自產口罩防疫助攻，未料事情不如預期簡單。

既然產線還送不出去，郭立霖決定先援贈自家生產的20萬片N95等級口罩，協助捷克抗疫，第一批10萬片預定兩週後啟運。

捐贈口罩產線牽涉許多行政、技術細節，尤其在台灣與捷克沒有正式外交關係情況下，更是如此。目前尚待解決問題包括議定捷方接收單位（據捷克媒體報導，其中兩條產線可能交付當地矯正機關）、收受名義、清關手續、費用分攤，以及如何避免捐贈破壞市場自由競爭等。此外，還有捷克國內政治因素。

捷克行政部門高層不乏親北京人士，這已不是秘密。為了一趟訪台行，維特齊至今承受來自執政當局諸多壓力；總理巴比斯（Andrej Babiš）及其副手兼工業貿易部長哈弗利切克（Karel Havlíček）曾數度質疑，維特齊和台灣捐贈方都「空口無憑」。

「怎麼可以質疑台灣人的信用？」郭立霖說，他馬上決定寫一封信給維特齊，重申捐贈意願，信函有中、英、捷文共3個版本。信函9月11日由在地捷克友人送抵參議院。

10月13日，維特齊推文回應舊調重彈的哈弗利切克，指出巴比斯早在9月14日就收到台方白紙黑字承諾，而在9月16日的一場視訊會議上，巴比斯也同意接受台灣贈與；維特齊懇請行政部門找方法解決贈與衍生問題，而非找藉口，參議院願意協助。維特齊推文還附上郭立霖的捷克文版來函。

10月19日，維特齊再度就台灣捐贈口罩產線一事推文，但這次是分享好消息：與哈弗利切克及捷克外交部長佩崔切克（Tomáš Petříček）的視訊工作會議十分具建設性、有具體結果。他感謝曾一起訪台的參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）及「衛生暨社會政策委員會」主席康特（Lumír Kantor）的協助。

10月20日，維特齊與郭立霖視訊會議。郭立霖說，維特齊感謝他來信，也承諾將盡全力協調解決接收及運用台灣所贈與產線所衍生的技術與行政難題；雙方議定27日再度舉行視訊會議，且雙方未來將每週開會一次，直至問題解決。

郭立霖透露，捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）16日曾南下拜訪東建安、勘查產線，並確認許多細節。沈榮津、立法院長游錫堃近日也陸續致電，關心台捷商議進度。

郭立霖說，他目前的構想是請捷方派遣2至3位技師來台受訓，這些人員將跟隨產線設備搭乘由客機改造的貨機回捷克；台灣隨後也將派2至3人至捷克進行調校、實測等工作。至於口罩材料熔噴不織布來源，郭立霖說，他也願意協助媒合。

對於是否已有初步的交運日期，捷克參議院21日回覆記者電郵詢問表示，台捷雙方還有許多細節需討論。

捷克經濟文化辦事處22日指出，捷克相關單位持續就各項必要的技術安排和行政程序進行討論；捷克外交部在職權範圍內提供協助，包括擬定相關合約、提供東建安技術人員入境捷克許可、協調捷方人員來台赴東建安受訓等事宜。