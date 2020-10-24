一則巴基斯坦「內戰」新聞 為何成為印度媒體「說故事大賽」？

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）現代人資訊量爆炸，新聞也是真真假假，日前多家印度新聞媒體報導的一則巴基斯坦「內戰」新聞，內容豐富精彩圖文並茂，一度引發外界關注與民眾恐慌，後來才被戳破是與巴基斯坦不合的印度民間刻意渲染，其實是虛驚一場。

新聞的源頭來自於巴基斯坦媒體所報導，關於軍隊「綁架」大城喀拉蚩的警察長官，脅迫其逮捕反對派領袖的新聞，印度媒體嗅到「可操作」的味道，隨即將該新聞加油添醋，逐漸變成當地警察與軍隊爆發全面衝突，不只有多人死亡，軍方還派出坦克上街的荒唐版本，一些轉推的推特帳號甚至還作出了坦克上街的影片，以取信於受眾。

事實上，雖然該反對領袖的逮捕確有其事，地區警察與反對勢力也對該逮捕事件非常不滿，喀拉蚩也有大規模的抗議事件，不過抗議是針對巴國現任總理伊姆蘭(Imran Khan)，喀拉蚩並沒有爆發任何暴力事件。

然而，周四（22日）突然有推特帳號發出喀拉蚩軍警衝突的消息，甚至還捏造了一個喀拉蚩不存在的地區，加上市內剛好發生一起瓦斯外洩的爆炸，關於內戰爆發流血衝突的「消息」開始迅速流竄，並受到印度主流媒體的報導，當中更有趁亂偽裝當地警察進行「事件直播」、總理已經指示地區電台播放愛國歌曲、美國海軍陸戰隊登陸喀拉蚩等假消息獲引用。

面對幾乎等同於資訊戰的假新聞，巴基斯坦社群迅速進行了反擊，除使用＃喀拉蚩內戰、＃假新聞、＃印度媒體等標籤外，還以戲謔的方式進行嘲弄，像是知名演員Fakhr-e-Alam就推文表示，內戰狀況慘到他的外送員必須背著Ak47和火箭筒爬過地雷區，才能將燉菜送到。

印度與巴基斯坦不和已經不是新聞，一名不願具名的印度記者表示，對於印度來說，大肆宣傳巴基斯坦的軍警衝突，有助於催化「巴基斯坦正在衰落」的論述，因此不難發現積極散播假新聞的，部份是印度政府相關人員。