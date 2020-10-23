富邦產險舉辦董監事風險管理研討會 探討疫情衍生的新常態資安與國際貿易風險

富邦產險與社團法人中華公司治理協會今(23)日舉辦「 董監事責任暨風險管理研討會」， 邀請社團法人中華公司治理協會理事長陳清祥、秘書長游瑞德、 台灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉、 達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫與法商科法斯集團台灣分 公司總經理張育立與會，探討董監事如何在全球疫情危機下， 協助企業兼顧風險管理與公司治理效能， 現場吸引超過百位上市櫃公司董監事與高階主管參與。

富邦產險資深副總顏順志致詞時表示，董事會是公司治理的核心， 如何培養專業素養、發揮有效職能及善盡監督功能， 是公司治理成功與否之關鍵重點。今年自新冠肺炎爆發以來， 台灣企業營運不免受到國際社會經濟影響， 放無薪假的人數已經超越金融海嘯。 企業在疫情危機中如何應變甚至求生存， 考驗著公司管理階層與董監事的智慧，若能善加處理， 可能化危機為轉機、提升競爭力，但若處理不當， 則可能衍生為董監事的責任風險。

黃玻莉於研討會中介紹金管會今年新公布的「公司治理3.0-永續 發展藍圖」，包含「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「 提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通， 營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「 深化公司永續治理文化，提供多元化商品」五大推動主軸。 陳清祥則以長期協助企業稽核的實務經驗， 提出完善公司治理制度的建議， 並鼓勵企業藉著本次疫情危機強化與落實風險管理， 在掌握創新與轉型契機的同時， 以穩健厚實的公司體質為未來前瞻部署。

葉奇鑫提醒，企業在疫情期間為避免群聚感染， 被迫快速大量採用異地備援、遠距上班、視訊會議、 線上交易等新科技措施，但因為準備倉促，缺乏完善規劃， 可能潛藏資安等疑慮。張育立分享科法斯集團最新的研究報告，預估 2020∼2021年全球企業平均破產率為32%， 由於台灣經濟以國際貿易為主， 極有可能會因為海外客戶或供應商的停工與財務困難， 而引爆應收帳款延遲甚至成為呆帳的信用風險， 呼籲企業建立合適的信用管理流程，引進外部專業風險管理專家， 並安排適當的保險規劃。

呼應企業風險管理的重要性，富邦產險建議， 企業在追求成長的同時，也應該建立完善的公司治理制度， 並依據產業特性來規劃適當的保險與風險管理計畫， 達到企業永續經營的目標， 以回應投資人與社會大眾對董監事的高度期待。