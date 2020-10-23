中華電信今開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機

中華電信今(23)日於台北信義威秀服務中心舉辦iPhone 12新機首賣會， 並宣布上午8點起於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門 市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。首賣會現場排隊人潮異常的熱烈， 為回饋果粉對於iPhone 12全機型的期待， 中華電信今年更針對前100名排隊果粉加碼贈送的3, 600元購機優惠券，正式開賣前，即全數發放一空， 徹底引爆果粉的熱情。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信曾為國內首家銷售iPho ne的業者，也是目前擁有最多果粉的電信公司，今年是第13年銷 售iPhone新機，中華電信一直是果粉們的首選。 不僅率先領航台灣邁入5G新紀元，以4G/5G最大頻寬、 最廣涵蓋的優勢，讓客戶有感體驗5G行動科技生活。相信Appl e推出首款支援5G的iPhone 12新機，搭配中華電信5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」，必能再創銷售熱潮！」

iPhone 12 Pro搭載全新LiDAR功能，帶來更佳的擴增實境(AR) 應用體驗，中華電信搭配時下最熱門的健身話題， 今日宣布推出全新的「AR動滋動」應用服務，透過2D AR的重現，讓客戶可以利用手機鏡頭放置在指定位置， 隨時呼叫健身教練一起做運動；再加上5G客戶獨享的韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、虛擬演唱會、 4K影視、導航王TM版等「精采5G」專屬尊榮應用服務， 打造最創新的5G娛樂饗宴！

申辦精采5G月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 Pro (128G)只要6,300元，亦可享「舊i換5G」 舊機回收價加碼再折3,000元、行動VIP最高折5, 000元。還可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，抽最夯iPhone 12 Pro等蘋果商品(60名)、World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，豪禮金額數百萬。

中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括：申辦精采5G單門號方案指定資費贈Ap ple購物金3,000元、AppleCare+ 保費刷卡分期0利率優惠、iPhone搭Apple Watch合購優惠、首次升級iCloud 50GB享3個月免費、App Store 行動帳單代付服務優惠活動等。

此外，並宣布iPhone指定機型全面降價，包括iPhone 11最高降4,000元、iPhone 11 Pro/ Pro Max 最高降6,000元。年度超熱銷的iPhone 11 128G搭配月繳1,399元，只要5,300元即能入手(36 個月租期)。更多iPhone購機資費與完整優惠詳參https ://iphone-eshop.cdn.hinet.net/ Next.html