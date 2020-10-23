新北首發「海洋絲路」職場英語體驗營登場 培育海洋產業人才

新北市教育局今（23） 日於台北海洋科技大學辦理首場「商管群」、「外語群」及「 餐旅群」職場英語體驗營，從海洋正式啟航， 培養具有國際移動力的海洋產業人才。

本次課程結合最夯海洋休閒產業，以「海洋絲路」為主題， 與國內唯一擁有獨立教學碼頭的學校台北海洋科技大學及知名船運公 司合作。上午以膾炙人口的英文歌曲演出開場， 接著結合多元情境學習模式，如「手沖咖啡」、「立槳衝浪SUP（ Stand Up Paddle）」與「獨木舟」體驗等， 學習海洋休閒產業專業英文單字與對話。 下午在淡水漁人碼頭搭乘豪華遊艇「愛之船」， 進行藍色公路之英語導覽，介紹淡水河生態及沿岸古蹟， 透過實際郵輪航程體驗，學習用英語向外籍旅客介紹在地風景文化。 各種實境學習讓學生身歷其境，貼近職場或產業現場， 並在輕鬆的活動中學習產業必備英語、進而勇敢開口說英語。

(雙)語教學，幫助技職生深入了解真實職場。 好的英語力對於技職生在專業技能的學習、 升學或接軌職場都有所助益。瑞芳高工劉庭妤同學表示， 海洋休閒職場體驗是很獨特的， 特別是英語導覽可以幫助觀光產業發展，培養自己的就業力。豫章工 商蘇家緯同學也表示，英文只要敢講好像就不難！從體驗課程中， 磨練自己的英語實戰能力，學了就要用。清傳高商黃靖婷同學說到， 過往學習英文都是在課堂上，第一次玩立槳衝浪覺得既特別又興奮， 不僅體驗時下最有趣的網美活動、認識海洋休閒觀光產業， 又能增進外語能力，真的是一舉數得。

教育局表示，新北市依照群科對應產業量身打造「實用、有用、 願意用」專業英語，結合12所科技院校及產業資源， 辦理12梯次24職種體驗課程，橫跨工業、商業、家事、藝術、 海事水產5大群科11科系，課程種類最多且範圍最廣， 讓學生真實體驗職場英語情境，同時提升學生「專業技能」與「 專業英語」雙核心能力，縮短學用落差，並增進職場實戰力。