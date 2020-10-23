浪漫情愛歌舞帶您穿越古今漫遊林園

照片來源：新北市政府文化局提供
照片來源：新北市政府文化局提供
將舞蹈、吟唱、文學詩詞融合並帶進國定古蹟是什麼模樣？10月31日及11月1日玉舞蹈劇場將在板橋國定古蹟林本源園邸進行四場林家花園：愛的呈現 『倉央嘉措的情與詩』經典演出，民眾可以在吟唱者歌聲引領下遊走古蹟之中，彷彿步入時光廊道，欣賞精彩歌舞表演。
本次沉浸式演出由玉舞蹈劇場藝術總監華碧玉特別規劃的經典武斷，攜手青田音樂之藝人—楊影，與七位舞者在林本源園邸古色古香的園林建築中進行。楊影身穿古著，以嘹亮的歌聲，詮釋生活中不同的「愛」，引領觀眾感受情詩之情境。民眾身處其中，宛如回到過去時空，搭配林本源園邸的氛圍，聽著歌、看著舞，享受具詩意又獨一無二的遊園體驗。
最特別的是，演出結束後，編舞家將親自帶領參與者在林家花園體驗身體律動，在傳統韻味建築群中，自由、隨心地舞動身體，創作個人的獨特舞姿。希望藉此打破表演藝術艱澀難懂的印象，發現舞蹈其實就在生活中。
玉舞蹈劇場曾多次赴歐洲、南美洲、加拿大、日本演出，屢屢獲得好評，今年接受文化部補助來到林本源園邸演出，將以多個定點場域進行沉浸式劇場，結合現代舞蹈與詩詞吟唱，是難得特別的表演形式，期望民眾透過歌舞演出及親身體驗認識自己的身體、發現藝術存在於日常中，也用多元的方式認識感受在地古蹟文化。
本節目將於10月31日至11月1日下午分別進行二場（14:30、16:00），共計四場演出。活動一場約60分鐘，免費參與。歡迎大家前來板橋林家花園感受置身於劇情中的表演。玉舞蹈劇場將帶您穿梭林園、橫跨古今感受浪漫情愛，同時放鬆身心。更多活動詳情，請上國定古蹟林本源園邸及玉舞蹈劇場官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。