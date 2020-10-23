浪漫情愛歌舞帶您穿越古今漫遊林園

將舞蹈、吟唱、文學詩詞融合並帶進國定古蹟是什麼模樣？10月3 1日及11月1日玉舞蹈劇場將在板橋國定古蹟林本源園邸進行四場 林家花園：愛的呈現 『倉央嘉措的情與詩』經典演出， 民眾可以在吟唱者歌聲引領下遊走古蹟之中，彷彿步入時光廊道， 欣賞精彩歌舞表演。

本次沉浸式演出由玉舞蹈劇場藝術總監華碧玉特別規劃的經典武斷， 攜手青田音樂之藝人—楊影， 與七位舞者在林本源園邸古色古香的園林建築中進行。 楊影身穿古著，以嘹亮的歌聲，詮釋生活中不同的「愛」，引領觀眾 感受情詩之情境。民眾身處其中，宛如回到過去時空， 搭配林本源園邸的氛圍，聽著歌、看著舞，享受具詩意又獨一無二的 遊園體驗。

最特別的是，演出結束後， 編舞家將親自帶領參與者在林家花園體驗身體律動， 在傳統韻味建築群中，自由、隨心地舞動身體， 創作個人的獨特舞姿。希望藉此打破表演藝術艱澀難懂的印象， 發現舞蹈其實就在生活中。

玉舞蹈劇場曾多次赴歐洲、南美洲、加拿大、日本演出， 屢屢獲得好評，今年接受文化部補助來到林本源園邸演出， 將以多個定點場域進行沉浸式劇場，結合現代舞蹈與詩詞吟唱， 是難得特別的表演形式，期望民眾透過歌舞演出及親身體驗認識自己 的身體、發現藝術存在於日常中， 也用多元的方式認識感受在地古蹟文化。

本節目將於10月31日至11月1日下午分別進行二場（14: 30、16:00），共計四場演出。活動一場約60分鐘， 免費參與。歡迎大家前來板橋林家花園感受置身於劇情中的表演。 玉舞蹈劇場將帶您穿梭林園、橫跨古今感受浪漫情愛， 同時放鬆身心。更多活動詳情， 請上國定古蹟林本源園邸及玉舞蹈劇場官方網站、臉書「 國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。