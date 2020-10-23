2020新北市文化平權節目教育專場 透過新科技在視障者耳裡跳舞

新北市政府文化局與臺灣唯一連續三度獲得美國 ISPA(表演藝術年會)肯定的「黃翊工作室+」 再次為推廣文化近用理念合作。今(23)日由新北市副市長吳明機 到場與視障團體一同體驗透過口述影像欣賞舞蹈作品， 並了解藝術共融的表演製作始末。 編舞家黃翊也親自為副市長解說本次口述影像專用的眼鏡耳機效能。 表演節目將於明(24)日新北市藝文中心正式演出。

在這次文化平權教育專場中， 黃翊透過簡報與影片分享近年對口述影像的發展歷程。自2017年 在新北市藝文中心的第一場口述影像演出後， 黃翊工作室即宣布所有新作將提供口述影像。從2018 臺北藝術 節閉幕作品《地平面以下》、2019年國家表演藝術中心三館共製 巡演的作品《長路》，到本次的展演作品《物》 以及共同創辦人胡鑑的作品《有一個地方只有我們兩個人》， 三年來工作室不斷傾聽觀眾回饋，調整撰寫與呈現方式， 提升口述影像節目體驗與設備升級；黃翊表示， 過往配戴導覽機聆聽約一小時的演出後常造成配戴不適， 音質也不盡理想。本次使用具有高音值指向型喇叭的眼鏡， 讓使用者以裸耳的狀態接收舞臺演出與耳機播出的聲音， 更加貼近表演感受。

吳副市長表示，口述影像在表演藝術的應用仍在發展當中， 由創作者自行撰寫口述影像文稿，於演出前完成聲音作品的錄製， 在製作的時間的上相當具有挑戰性，而文化生活是人民的基本權利， 政府必須積極確保人民的「文化近用」， 雖然口述影像要在表演藝術普及還有一段路， 但新北市政府在推廣的路上不會缺席。

文化局表示， 很感謝黃翊工作室在文化平權的路上不畏艱難的持續創作， 也期待透過教育專場，與現場受邀的表演場館代表及演藝團隊分享， 鼓勵藝文夥伴能一同走向平權社會， 歡迎愛藝術的親朋好友們進到劇場用行動支持文化平權節目， 落實劇場不分男女老少、壯弱貧富，共創文化美景。