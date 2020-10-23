台灣證交所：「2020年公司治理與企業誠信董監事」宣導會回響熱烈

台灣證券交易所與櫃買中心分別於10月16日及10月22日假台北及新竹辦理「2020年公司治理與企業誠信董監事」，邀請上市櫃公司董事、監察人及公司治理主管參加，分享私部門反貪腐、投保法最新修正要點及董監事責任與永續發展藍圖，兩場次參與人數逾700位，彰顯上市櫃公司對於公司治理與企業誠信的重視程度。

台北場宣導會首先由法務部張斗輝常務次長擔任來賓致詞，張常次致詞時表示，國際透明組織在去(2019)年公布最新的清廉印象指數，台灣在全球180個國家及地區排名第28名，在亞洲國家中排名第4，分數高達65分，超過全球84%受評國家，是2012年新評比標準以來最佳成績。張常次並特別感謝金管會及證交所、櫃買中心長期推動企業誠信不遺餘力；上市櫃公司是臺灣經濟發展重要的命脈，透過本次宣導會希望能讓在座各位董監事等企業高層瞭解，無論是過去、現在或未來，推動上市櫃公司誠信經營都必然是私部門反貪腐工作的重中之重。

金融監督管理委員會許永欽副主委於擔任台北場貴賓致詞暨專題演講一「私部門反貪腐宣導」講座時表示，公司治理藍圖從2013年發布第一版，強調董事會職能發揮等內部治理改革，推進到今年8月25日正式啟動第三版「公司治理3.0-永續發展藍圖」，呼應近年國際間最為關注的E(環境)、S(社會)、G(公司治理)議題，以5大主軸，3年為期，導入39項具體措施，營造健全企業永續發展(ESG)的生態體系。許副主委另於專題演講一「商業賄賂」為主題，向與會者介紹企業經營者的貪與賄，其次依序說明商業賄賂侵害的法益、商業賄賂的態樣以及商業賄賂的法律規範，最後以分享國際反貪腐規範為結語，期可作為台灣未來立法的參考。

因應109年8月1日施行之新修正證券投資人及期貨交易人保護法，證券投資人及期貨交易人保護中心邱欽庭董事長於專題演講中說明本次修正重點，包括代表、解任訴訟之提起包含興櫃公司及來台上市之外國公司；引進被解任董監事三年內不得擔任上市(櫃)、興櫃公司董監事之失格制度；代表訴訟求償可及於經理人及卸任董監事，以及代表訴訟業務之訴訟參加具獨立參加效力等，擴大了投保中心訴訟業務的適用範圍，更能有效發揮投保中心外部制約力量，整體提升我國公司治理形象。

金融監督管理委員會於今年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，宣告我國資本市場正式進入公司治理3.0時代。證交所公司治理部謝兆恩組長介紹「公司治理3.0-永續發展」，闡述藍圖「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大推動主軸之重要具體措施及推動時程。

逾700位與會董監事及公司治理主管對宣導會展現高度興趣，互動熱烈，另證交所及櫃買中心將於11月12日及13日假台中及高雄將再舉辦二場次，期望透過此活動，鼓勵各界共同為提升我國資本市場之公司治理水準而努力，進一步達到落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力之核心願景。