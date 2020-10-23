ITF懶人包！2020 台北國際旅展18間飯店精選住宿、餐券最低1.9折

一年僅參加一檔旅展的寒舍集團，於ITF現場推出獨家超殺優惠。( 台北寒舍艾美探索廚房提供) 一年僅參加一檔旅展的寒舍集團，於ITF現場推出獨家超殺優惠。( 台北寒舍艾美探索廚房提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）爆發武漢肺炎後，全球唯一實體大型旅展「2020 ITF台北國際旅展」將在30日於台北南港展覽館登場，除了飯店業者推出眾多的獨家最殺優惠外，主辦單位台灣觀光協會所自辦的「#為觀光人打氣」、「旅遊沙龍」、「旅遊論壇」、「吉祥物大遊行」等精彩活動預計也將吸引眾多民眾前往。

2020 ITF台北國際旅展30日登場 天成、長榮和宜蘭綠舞等推年度超殺住宿、餐飲和泡湯券

以下為18間飯店的住宿券與餐券總整理：

台北西華飯店(攤位I1010)住宿券最低21折只要3,000元，加價至5,000元還可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻，以誠意十足的優惠攬客！

每年僅參加ITF旅展的寒舍集團（攤位I101），集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手出擊推出人氣明星商品，首推台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」優惠53折1,999元。

歷年來最低價「台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券」，含兩客早餐只要3折3,999元，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組四張3,000元起，一人僅需750元起，「十二廚」則推出自助餐券組2,580元至5,200元，優惠最低73折起。

今年度拿下全台唯二的卓越五星標章的台北美福大飯店（攤位I708），特於ITF國際旅展推出住宿最低31折、餐券49折優惠。首推「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」，每套五張6,900元，可供十人共享豐盛自助美食，每人僅需690元，以最低64折被視為首要的搶購目標！

美福旗下因擁有備受饕客推崇的台港日義四間異國餐廳，特推出「超值美食通用券」，每張2,800元，一券通用館內四間餐廳，可品嚐到價值最高達5,720元的頂級美味，最多享有49折優惠，更是旅展期間重點購券的產品，住宿券更下殺至31折。展場單筆消費滿5,800元贈「美福沛醬兔」乙個，滿13,000元即可以NT$3,020，加購平日行政客房住宿券乙張(不含早)。

台北萬豪酒店（攤位I403）則打出餐飲最低63折、住宿券19折。天際景觀客房(保證台北101景觀)一晚含兩客早餐，旅展限定「19」折，僅4,888元。此外，全館六家餐廳皆販售優惠餐券，首推以20樓高空270度美景聞名的煙燻炭烤酒吧餐廳INGE'S Bar & Grill雙人海陸晚間套餐，旅展優惠63折4,500元。

而絕美花園式西餐廳Garden Kitchen平日午間Prime頂級牛排(6oz)或義大利燉飯套餐，69折優惠價僅1,280元；週日至週四晚間Prime頂級牛排(8oz)或義式龍蝦細扁麵套餐，優惠價71折。凡於ITF現場購買餐券或住宿券滿額，送台北萬豪宴會廳折抵金，滿10,000元送3,000元折抵券一張、滿15,000元送5,000元折抵券一張。

老爺酒店集團集（攤位I508）結旗下11家飯店，精心推出高達20種住宿及餐飲商品，首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套13,200元即可任選指定飯店入住，無論是4天3夜奢華假期、5天4夜文青潮旅或7天6夜的小資旅行，一套入手即可開心暢玩！

消費單筆滿額20,000元可獲得1張老爺享樂遊刮刮卡，有機會刮中聯合住宿券、餐飲券等好禮，最大獎為老爺酒店5天4夜環島假期套券 (價值38,800元)，最多元、CP值最高的國旅優惠趁這一檔！

為了讓實體展覽需兼具知識與娛樂性，並要讓民眾體驗五感觀展感受，主辦單位台灣觀光協會特別舉辦具知識性與國際性的【旅遊論壇】，探討最熱門的旅遊議題《後疫情時代的旅遊格局》，於11月2日(一)登場。

上午場主題《與疫情共存的時代：如何啟動安全飛航》特別邀請到行政院張景森政委擔任引言人，並由長榮航空何慶生首席副總經理、中華航空企業安全室陳一戈副總經理與日本航空竹田亨總經理與談疫情時代的飛航移動議題。

下午主題《與疫情共存的時代：國際推廣新想像》邀請到交通部周永暉參事擔任引言人，並由美國旅遊推展協會唐靜儀會長、日本台灣交流協會畠中環主任與德國經濟辦事處Axel Limberg處長，從日本、美國、德國的經驗，談論疫情期間如何進行國際推廣，預計帶給民眾與業者不同的觀點。

此外，主辦單位更首次辦理【旅遊沙龍】，請到學者專家及旅遊達人共同討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像，四場沙龍預計帶給民眾最新的旅遊趨勢，引爆話題！