【有錢賺真好】大批中國技術人員瘋往越南就業 傳中共築長城防勞動力「韭菜」出逃

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）自美中關係惡化以來，中國境內外資大舉撤出，導致失業率大增。上千名中國技術人員日前聚集位於廣西的中越邊界，打算通關前往越南工作。而有消息指出，中共政府正在邊境築起高墻，用以「防止中國人外逃」。

美國《自由亞洲電台》報導，推特用戶「红朝末年观察CCPEndObserver」10月21日貼出一則影片，在廣西的中越邊境有「友誼關」之稱的鎮南關，近千名中國人帶著行李準備通關，前往越南的中國或台灣企業工作，其中立訊精密400人，南寧富桂精密200人，大都是受聘為主管級的技術人員。

該用戶嘲道，「不知不覺間，泰坦尼克號（鐵達尼號）下層的部分密封艙已經進水，沒進水的艙還在唱歌跳舞。甲板上的早就倉皇渡海，上不了救生艇的也只能聽天由命。」

有台商接受訪問時表示，除非拿到當地企業邀請，否則普通的中國工人很難在越南找到工作。隨著外資撤離中國，很多中資公司也因成本考量，而將廠房撤到越南。

而這些公司對於技術人員的薪資是很敢開的，只要他們能到越南，薪水可以跟在中國領的差不多，甚至更高。

報導中更披露，中共正在中越邊境修築「現代長城」，但與美國為了防止外人偷渡入境不同，中共此舉乃是為防止因國內景氣蕭條，導致的勞動力出逃。

有網友諷刺道：難怪中國急著修墻，就是擔心自己人民跑出去被越南的「民主自由」污染，卻讓當官的把老婆孩子小金庫送出去，這就是讓領導先走。